Sulzbach. (schat) Er war einer, der das Herz am rechten Fleck hatte – und es meist auch auf der Zunge trug. In "seinem" Sulzbach trauert man um Manfred Haaf, der bereits vor geraumer Zeit verstorben ist und am kommenden Freitag auf dem örtlichen Friedhof zu Grabe getragen wird (mit anschließendem Umtrunk im "Bella Krishna"). Es ist dem besonderen Wunsch des Sulzbacher Originals geschuldet, dass jene Beerdigung erst jetzt stattfindet, auch deren Ablauf hat der langjährige Gemeinderat natürlich schon lange vor seinem Tod geplant, besondere Liedbeiträge inklusive.

Manfred Haaf hat sich in seiner Heimatgemeinde reichlich Verdienste erworben, war unter anderem fast vier Jahrzehnte lang (!) im Gemeinderat aktiv. Von 1956 bis 1974 im Sulzbacher Rat, von 1974 bis 1994 dann im Gremium für die Gesamtgemeinde Billigheim. Ein ebenso treuer wie geschätzter Mitarbeiter war der gelernte Maschinenbauer auch für die Rhein-Neckar-Zeitung.

Für die Mosbacher Ausgabe berichtet "ma", so sein Kürzel, über das Geschehen in Sulzbach, sorgte mit charmantem Nachdruck dafür, dass sein Dorf im Blatt genauso präsent war "wie die annern aa". Mehr als 50 Jahre schrieb und fotografierte Haaf für die Zeitung, erst mit Mitte achtzig zog er sich aus Altersgründen als örtlicher Berichterstatter zurück.

Präsent und engagiert war der überzeugte Sozialdemokrat aber nicht nur als Gemeinderat und Reporter, auch für den Sport und die Musik schlug sein großes Herz. So war er selbst begeisterter Fußballer und lange im Vorstand des TSV engagiert. 15 Jahre lang leitete er zudem den Musikverein Sulzbach, fungierte lange Zeit als Vizepräsident des Blasmusikverbands Odenwald-Bauland. Auch dem VdK, dem Kleintierzuchtverein und der heimischen Fastnacht fühlte er sich stets verbunden.

Als treibende Kraft gab er zudem dem Sulzbacher Laientheater einst wegweisende Impulse. Der SPD-Ortsverein ernannte den Mann mit den vielen Ehrenämtern, der bis zu seinem Ruhestand bei der Firma Gmeinder in Mosbach als Maschinenbaumeister, Abteilungsleiter und Lehrlingsausbilder arbeitete, im Jahr 2000 zu seinem Ehrenvorsitzenden.

Auch interessant Billigheim: Gemeinde hat so viele Einwohner wie noch nie

Nun also gilt es, endgültig Abschied zu nehmen – in Sulzbach und in der Region wird man Manfred Haaf, der 92 Jahre alt wurde, ein ehrendes Andenken bewahren.