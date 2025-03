Billigheim. (ub) "Wir müssten eigentlich am Schluss laufen." Aber eine ganze Horde rot-gelber, 2,50 Meter hoher Wischmopps war ziemlich vorn im Billigheimer Gaudiwurm dabei, wandelte und wirbelte durch die Schefflenztalstraße vom Sportheim Richtung Dorfmitte. Vorneweg tuckerte ein Putzeimer, aus dem Luftballonschaum quoll. Das Reinigungsteam des "Schwarzen Verttels" von Billigheim machte ordentlich (!) was her. "Sauber rausgeputzt fürs Jubiläum" stand auf dem Bollerwagen – schließlich war dies die 77. Kampagne der FG Agricola, was sich auf dem "Geeßbock"-Wägelchen in zwei goldenen Ziffern zeigte.

Passenderweise wurden in diesem Jahr auch kleine Schwämme ans Narrenvolk verteilt. Die Eimer und Beutel waren prall gefüllt, zuerst aufseiten der Geber, dann beim (jungen) Publikum. Als trendiges Transportmittel erwiesen sich Rollatoren; sogar starke Wikinger aus Herbolzheim bahnten sich damit ihren Weg, und nach dem Genuss so mancher flüssiger und hochprozentiger Kamelle konnte man sich daran auch gut festhalten …

Unter den Gutselgaben fielen die Äpfel und Orangen auf, die die fröhlich-bunten Gärtnerinnen der Allfelder Musikanten und des Musikvereins Billigheim im Gepäck hatten. Gleich selbst als Gutsel kamen die bonbonfarbenen Kindergartenfamilien daher. Als schimmernde Quallen tauchte der Billigheimer "Boxhof" ins wogende Faschingsmeer ein.

Die Katzentaler Katzen in ihren Raubtier-Outfits erwiesen sich glücklicherweise als ziemlich zahm, während die Hexen aus Erlenbach mit ihren schaurigen Fratzen einem durchaus einen Schrecken einjagen konnten – auch bei Tageslicht. Statt einer alpinen Piste zog die Sulzbacher Schautanzgruppe fürs Après-Ski die nur leicht geneigte Schefflenztalstraße vor. Wiewohl am Himmel die Sonne stand, ließen sich die "Miehlbocher Mondspretzer" nicht beirren – sie zielten mit dem Feuerwehrschlauch auf den Erdtrabanten. Das Nass des FV Freibier Sulzbach war freilich ein anderes; mit Elferrat, Gardemädels, wandelnden Bierhumpen und rollenden Maxi-Maßkrügen setzte man dem eigenen Namen ein Denkmal. Hübsche Wimpelketten überspannten das Narrentreiben.

Die FG Agricola hatte dazu aufgerufen, das Jubiläum mit selbstgefertigten Stoffwimpeln zu verschönern. "Das ist gelungen!", freute sich FG-Schriftführer Melwin Derfuss.