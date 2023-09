Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. In Eberbach selbst ist das Projekt nicht auf einhellige Zustimmung gestoßen. Im Gemeinderat der Stadt jedenfalls hat sich eine ganze Fraktion dagegen ausgesprochen. Der ging es nicht um die Möglichkeit an sich, mit Mountainbikes (MTB) durch den heimischen Forst zu fahren, eher um die große Zahl der Eingriffe in die Odenwälder Landschaft.