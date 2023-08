Von Anne Pfeffinger

Buchen. Für viele Menschen geht es jetzt wieder in den lang ersehnten Sommerurlaub. Manche verbringen den August aber doch lieber zu Hause. "Balkonien", in den Bergen, Städtetrip oder doch lieber am Meer? Aufgrund der tristen Wetterlage bei uns in Deutschland, liegt es nahe, sich in die Ferne zu wünschen. Allerdings treten dieses Jahr leider fast überall Wetterextreme auf – sei es starke Hitze oder tagelanger Dauerregen.

Dennoch heißt das nicht, dass man nicht etwas Schönes mit denen einem verbleibenden Sommertagen anfangen kann. Unter dem Motto "Ein Lichtblick: Der Sommerurlaub" hat die RNZ zehn Passanten in der Buchener Innenstadt nach ihrem Sehnsuchtsort befragt und wie sie diesen turbulenten Sommer verbringen.

> Ellen Geiser aus Buchen: "Leider kann ich diesen Sommer keinen Urlaub machen, obwohl ich mich danach sehne, in das Allgäu zu fahren. Mir fehlt nichts, dennoch vermisse ich es, mal wieder ein paar freie Tage mit meiner Familie zu haben. Ich fände es schön, mal wieder zu verreisen."

> Fátima Scheuermann aus Buchen: "Mir gefällt es hier in Deutschland. Mein Sehnsuchtsort ist Portugal, meine Heimat. In diesem Sommer vermisse ich das Meer. Ich bin viel im Wald und umarme Bäume. Ohne Bäume gibt es kein Leben. Im Wald fühle ich mich Gott ganz nahe. Der Wald ist für mich Balsam für die Seele, und selbst bei minus 17 Grad Celsius gehe ich noch im Wald wandern."

> Anton Kemkemer aus Buchen: "Ich fahre nicht in Urlaub. Ich bin in Buchen zuhause, wo ich auch sein möchte, solange es noch geht. Ich vermisse es, zu wandern und Fahrrad zu fahren.

Aber ich genieße, trotz meines hohen Alters, meine Stadtspaziergänge in der Buchener Innenstadt. Ab und zu entspanne ich mich auf einer der Bänke oder treffe alte Bekannte. Menschen zu treffen, ist mir sehr wichtig."

> Martina Schwing aus Buchen: "Ich verreise in diesem Sommer nicht. Mein Sehnsuchtsort ist in diesem Sommer das Buchener Freibad. Ich vermisse in Buchen allerdings ein schönes Straßencafé. In meinen freien Tagen werde ich eine Städtereise unternehmen."

> Christina Reinhardt aus Buchen: "Mein Sehnsuchtsort ist die Provence. Ich vermisse das "Savoir Vivre" (Anm. d. Red.: die Kunst, das Leben zu genießen). An meinen noch in der Ferne liegenden freien Tagen werde ich Ausflüge unternehmen und Sehenswürdigkeiten besichtigen."

> Dorothea Bühler aus Bödigheim: "Ich würde noch gerne nach Skandinavien fahren. Also mit dem Schiff, mit den Hurtigruten. Mir fehlt hier aber nichts; außer, dass schönes Wetter sein könnte. In meiner Freizeit gehe ich in den Garten oder mit meinem Mann Eis essen."

> Sonja Mai aus Buchen: "Im Buchener Umkreis ist mein Sehnsuchtsort der Wartturm. Ansonsten würde es mich nach Italien ziehen, aber auch hier in Buchen gefällt es mir. Mir fehlt hier nichts. In meinen freien Tagen kann ich auch in der Region Fahrrad fahren und laufen."

> Gudrun Polcz aus Buchen: "Mein Sehnsuchtsort ist Italien. Aber ich vermisse auch zuhause nichts: An meinen freien Tagen gehe ich mit meinem Hund spazieren."

> Ursula und Winfried Maia aus Buchen: "Unser Sehnsuchtsort ist der Schwarzwald. Aber wir sind auch in der Heimat glücklich und vermissen nichts. Diesen Sommer machen wir Fahrten nach Würzburg und Aschaffenburg, gehen spazieren und werden unsere Enkel besuchen.

> Heike Müller aus Hettingen: "Mein Sehnsuchtsort sind in diesem Sommer die Niederlande, wohin ich auch in Urlaub gefahren bin. Dort bin ich Fahrrad gefahren, unternahm Ausflüge ans Meer oder bummelte durch Städtchen. In den Niederlanden gibt es riesengroße Strände."