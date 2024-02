Buchen. (tra) Es wird wohl nur noch wenige Wochen dauern, bis die Mitarbeiter der "DRK Tafel Buchen" erstmals die Ladentüren öffnen und für die Kunden da sein werden. Der Tafelladen, in dem Bedürftige zu vergünstigten Preisen Lebensmittel kaufen können, soll Mitte März öffnen.

Die große Theke wartet, Regale und Kühlschränke sind aufgebaut und im Sortierraum sind bereits jetzt vormittags Helfer damit beschäftigt, die von Supermärkten und auch von lokalen Erzeugern gespendeten Lebensmittel sorgfältig zu sichten. Im neuen Laden in Buchen werden nämlich auch die Produkte gesichtet, die im Tafelladen in Adelsheim zu haben sind. Die Ehrenamtlichen sortieren die Produkte, reinigen sie und sortieren sie, falls sie Mängel aufweisen, aus.

"Die Lebensmittel, die in den Tafelläden Buchen und Adelsheim angeboten werden, sind hinsichtlich der Qualität einwandfrei", erklärt Steffen Horvath, der den DRK-Kreisverband Buchen führt. Sie können jedoch nicht regulär verkauft werden, weil sie gerade ihr Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht haben, die Verpackung eine Macke aufweist oder weil es sich um Backwaren handelt, die am Vorabend noch um 20 Uhr frisch in die Supermarktregale einsortiert wurden. In den Tafelläden werden auch Markenprodukte und Bio-Lebensmittel verkauft.

Die Kunden werden dann ab Mitte März an einer großen Theke von den Mitarbeitern und Ehrenamtlichen, die im Verkauf tätig sind, begrüßt. "Die Kunden können die Ware von der Theke aus gut sehen und ihre Wünsche äußern", sagt Horvath. Die Verkäuferinnen und Verkäufer packen dann die Waren ein und überreichen sie dem Kunden, der dann an der Kasse zahlt. "Der Preis beträgt etwa zehn Prozent des regulären Marktpreises", so Horvath. Plastiktüten werden aus Gründen der Nachhaltigkeit nicht ausgegeben. Die Kunden bekommen Kartons oder können eine Tasche mitbringen.

Jeder, der im Tafelladen einkaufen möchte, wird zunächst in ein digitales System aufgenommen. "So kann das Verkaufspersonal sehen, dass der jeweilige Kunde einen Bedürftigkeitsnachweis hat und ob es sich z. B. um eine alleinstehende Person handelt, oder ob derjenige eine Familie mit Kindern hat. Dementsprechend wird dann auch die Warenausgabe angepasst." Um Warteschlangen zu vermeiden, werden für die Kunden zudem Zeitfenster erstellt.

Es ist geplant, den neuen Tafelladen an drei Tagen pro Woche, voraussichtlich nachmittags, zu öffnen. "Alles ist noch im Fluss, was vor allem daran liegt, dass noch Helfer gebraucht werden", unterstreicht Horvath. "Ohne Ehrenamtliche geht es nicht." Gesucht werden Helfer für den Verkauf, das Sichten und auch Fahrer, die die gespendeten Waren in den Märkten abholen. "Auch wer nur einmal pro Woche helfen möchte, ist willkommen", sagt Horvath. Der Tafelladen kann jede helfende Hand gebrauchen. Wer sich als Helfer einbringen möchte, kann sich an Jacqueline Kluge wenden, die den neuen Tafelladen als Geschäftsführerin leiten wird. Es wird in Buchen auch sechs Arbeitsgelegenheiten geben, die z. B. Langzeitarbeitslosen den Rückweg in den Arbeitsmarkt ebnen sollen. Diese Stellen zu besetzen, ist jedoch ebenfalls kein Selbstläufer. "Die Personalsituation und die Helfersuche sind schwierig."

Der Tafelladen ist jedoch nicht nur auf helfende Hände, sondern auch auf finanzielle Unterstützer angewiesen. "Die Fixkosten der Läden in Buchen und Adelsheim liegen monatlich insgesamt bei rund 10.000 Euro", sagt Horvath. Die Miete muss bezahlt werden, die Kühlanlagen müssen laufen und die ohnehin teuren Kühltransporter betankt werden. Für alle, die spenden möchten, hat das DRK ein Spendenkonto eingerichtet.

Trotz aller Herausforderungen ist Steffen Horvath froh darüber, dass die Buchener Tafel in wenigen Wochen öffnen und das Leben vieler Menschen verbessern wird. "Die Bedürftigkeit ist da", unterstreicht er. "Und eigentlich wäre in jeder Kommune eine Tafel nötig."

Info: Wer sich ehrenamtlich im neuen Tafelladen einbringen möchte, kann sich unter Tel. 06281/52220 oder per E-Mail an j.kluge@drk-buchen.de melden. Spenden können auf folgendes Konto überwiesen werden: DRK Tafelladen Buchen, DE35.6745.0048 0004.3681 55, Sparkasse Neckartal-Odenwald.