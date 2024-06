Region Mosbach. (rul) "Wenn die Sonne ins Hochwasser scheint, kommt es in verstärkter Form noch einmal", besagt sinngemäß eine alte Bauernregel. Eine Regel, auf die getrost verzichtet werden könnte, da herrscht (nicht nur) bei den Neckaranrainern sicherlich Einigkeit.

Denn das Hochwasser hatte man ja nun zum Monatswechsel bereits in ausreichend ausgeprägter Form, eine Steigerung braucht hier wirklich keiner mehr. Mit einem Spitzenpegel von 7,76 Meter war an der Schleuse Gundelsheim die Marke für ein Hochwasserereignis, wie es in etwa alle zehn Jahre vorkommt, deutlich überschritten worden. Selbige ist hier mit 7,47 m hinterlegt.

Regel hin oder her – am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag schien die Sonne mitunter kräftig herunter auf Neckar und Elz. Der Wasserstand war da aber schon wieder in Richtung Normalpegel unterwegs. Die Regelvorgabe wurde also ohnehin nicht gänzlich erfüllt.