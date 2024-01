Von Carmen Oesterreich

Eberbach/Schönbrunn. "Ich kann meine Tiere nicht alleine lassen", antwortet Landwirt Siegfried Heß auf die Anfrage, ob er sich an den bundesweiten Protesten der Bauern beteilige. Heß betreibt einen der drei letzten landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebe in der Gemeinde Schönbrunn. Er hält Milchkühe, baut unter anderem auch Klee und Mais an.