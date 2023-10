Gengenbach/Balsbach. (nsch) Der Konvent der Balsbacher Schwestern feierte dieser Tage in Gengenbach das diamantene Ordensjubiläum von Schwester Raphaela vom Göttlichen Erbarmen. Eine kleine Delegation aus Balsbach gestaltete in der neuen Kapelle des Hauses Bethanien den Gottesdienst mit, in dem die Jubilarin ihre Gelübde erneuerte.

Im ordenseigenen Alten- und Pflegeheim der Gengenbacher Franziskanerinnen auf dem Abtsberg leben die Balsbacher Klarissen-Kapuzinerinnen seit ihrem Weggang aus Balsbach im Jahr 2015. Pater Hadrian Hess vom inzwischen aufgelösten Kapuzinerkloster Zell am Harmersbach ging in seiner Festpredigt auf das Fest Mariä Geburt und das Wesen und die Bedeutung des kontemplativen Ordenslebens in der heutigen Zeit ein. Mit ihm zelebrierte Pfarrer Josef Läufer, der als Ruhestandsgeistlicher ebenfalls auf dem Abtsberg lebt und vielen durch seine Filme auf K-TV bekannt ist.

Schwester Raphaela (ehemals Karin Walz) stammt aus Mosbach und besuchte dort die Volksschule. 1961 trat sie in das Kloster Sankt Trudbert (Münstertal/Schwarzwald), Mutterhaus der Kongregation der Schwestern des heiligen Joseph, ein, wo sie 1963 und 1969 die zeitlichen und ewigen Gelübde ablegte. Im ordenseigenen Krankenhaus in Freiburg erlernte sie ab 1964 die Krankenpflege.

1968 erfolgte die Versetzung an die Frauenklinik Sankt Elisabeth in Heidelberg, wo sie bis zu ihrem Übertritt in den kontemplativen Orden der Klarissen-Kapuzinerinnen in Balsbach im Jahr 1983 wirkte. 1985 legte sie dort am Christkönigtag, dem Patrozinium der Kloster- und Filialkirche, die ewigen Gelübde auf die Ordensregel der heiligen Clara ab.

Neben ihrem Einsatz in den zahlreichen hauswirtschaftlichen Bereichen des Klosters und der langjährigen Paramentenstickerei war die Jubilarin bis 2015 in der Schwesternschola zu hören. Auch der Mesnerdienst lag lange Jahre in ihrer Verantwortung.