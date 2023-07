Eberbach. (alr) Seit Donnerstag ist die Bahnstrecke zwischen Eberbach und Neckargemünd gesperrt. Dafür wurde ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet, mit Bussen, die im 30 Minuten-Takt fahren sollten. Am Donnerstagmorgen scheint es so, als bleibe das ganz große Chaos aus. Lediglich zu den Stoßzeiten sei es nach Berichten der Busfahrer und Lotsen ein bisschen chaotisch gewesen. Dem widersprechen einige RNZ-Leser mit Kommentaren und Nachrichten in den sozialen Netzwerken. Wurde der Tag vor dem Abend gelobt?

Ist der Anschluss mit acht Minuten Verspätung zu erreichen...? Foto: Alissa de Robillard

"Da der Bus um 23.40 Uhr nicht kam, nachdem wir um 23.30 Uhr mit der Bahn aus Mosbach ankamen, wussten wir alle nicht, was wir machen sollten", schrieb ein Leser. Das Service-Zentrum der Deutschen Bahn (DB) sei überfragt gewesen und habe keine Auskunft geben können, wo denn der letzte Ersatzbus des Tages abgeblieben sei.

Nach 45 Minuten Warten hätten sich die Reisenden, die an der Haltestelle warteten, zusammen getan und zwei Großraumtaxis in Richtung Heidelberg bestellt. Auf eigene Kosten.

Auch in einer Eberbacher Gruppe in einem sozialen Netzwerk führte der Artikel zu Diskussionen über den Verlauf des Ersatzverkehrs: "Gestern war der 5 Uhr-Bus 20 Minuten zu spät, heute kam er gar nicht", ärgerte sich ein Nutzer in den Kommentaren. Es sei chaotischer denn je und bei der Hotline würde sich niemand melden. Weitere Personen beklagten sich, dass die Anschlussverbindungen nicht funktionierten. Reisende hätten 20 Minuten auf die nächste Verbindung warten müssen. Von Anschluss könne keine Rede sein.

Diese Erfahrung machte auch eine Redakteurin dieser Zeitung, die zwischen Heidelberg und Eberbach pendelt. Erfahrungsberichte und Rückmeldungen, die am Donnerstagmorgen noch positiv waren, konnten am gleichen Abend wieder zurück genommen werden.

Der Feierabendverkehr bremste den Bus gegen 18 Uhr an der Friedensbrücke in Neckargemünd aus. Nach knapp 50 Minuten kamen die Reisenden am Bahnhof an, nur um aus den Lautsprechern zu vernehmen, dass die Züge und S-Bahnen verspätet fahren. Das verärgert viele – so zumindest der Grundtenor in den Kommentaren der sozialen Netzwerke.