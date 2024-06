Bad Mergentheim. (pm) "The Boss Hoss" feiern in diesem Jahr ihr 20-Jahr-Jubiläum. Seit zwei Dekaden sitzen die berühmtesten Country-Rockstars Deutschlands bereits "fest im Sattel des Erfolgs", wie sie es selbst bezeichnen. Mit ihrem einzigartigen Mix aus Rock, Rockabilly, Country und Neoblues – angereichert mit etwas Pop-Appeal – versetzen sie ganz Deutschland regelmäßig in einen Country-Rock-Rausch.

Auf ihrer ausgedehnten Open-Air-Tour will die Band nun gemeinsam mit ihren Fans feiern. Mit all ihren Hits im Gepäck treten sie dazu unter anderem in Bad Mergentheim auf und geben dort den für sie legendären Abriss-Rock im Country-Style zum Besten. Als "Very Special Guest" ist Weltstar Kiefer Sutherland bei diesem Live-Termin mit dabei – und zwar am Freitag, 12. Juli, um 19 Uhr im Residenzschloss.

2016 veröffentlichte Sutherland sein erstes von drei Studioalben. Nach "Down in a Hole" veröffentlichte er über einen Zeitraum von fünf Jahren die beiden weiteren Alben "Reckless & Me" und "Bloor Street", auf die eine umfangreiche Tournee mit über 600 Live-Shows folgte. Anfang 2023 spielte er ausverkaufte Shows in ganz Europa. Seine Auftritte bei verschiedenen Festivals verzeichneten festivalinterne Besucherrekorde in dem jeweiligen Zeitfenster und spiegelten die große Popularität des vielseitigen Künstlers.

Nun freut sich Kiefer Sutherland, erneut in Deutschland bei ausgesuchten Open-Airs von "The Boss Hoss" aufzutreten.

Damit nicht genug, dürfen sich die Besucher in Bad Mergentheim zudem auf den jungen Singer-Songwriter Julian Pförtner freuen. Bekannt geworden ist der Baden-Württemberger bei "The Voice of Germany 2022", wo er Zweitplatzierter im Team von Peter Maffay wurde. Pförtner ist aktuell auf Tournee und spielt in den Metropolen München, Berlin, Köln und Hamburg. In Bad Mergentheim eröffnet der charismatische Künstler mit seiner Band den Konzertabend.

Kiefer Sutherland ist heute einer der weltweit bekanntesten Schauspieler. In seiner fast 40 Jahre andauernden Schauspielkarriere verkörperte er zahlreiche große Rollen in Blockbustern und Filmklassikern wie "Stand by Me", "The Lost Boys", "Young Guns", "Flatliners", "A Few Good Men", "A Time to Kill", "Dark City", "Melancholia", "Forsaken" und "They Cloned Tyrone". Gigantische Erfolge feierte der Amerikaner mit der Erfolgsserie "24". Sein Talent bestätigen Auszeichnungen wie der "Golden Globe" und der "Emmy Award".

"The Boss Hoss" sind sieben furchtlose Musiker, die vor 20 Jahren in Berlin ihre Trucks sattelten, die Stetsons aufsetzten und mit Satteltaschen voller Rock’n’Roll losfuhren, die "noch ahnungslose Republik zu rocken", schreibt die Band über sich selbst. Wenn die sieben Hauptstadt-Cowboys, allen voran die beiden Frontmänner Alec "Boss Burns" Völkel und Sascha "Hoss Power" Vollmer, auf der Bühne stehen, kommen nicht nur eingefleischte Country-, sondern vor allem auch Rock’n’Roll-Fans voll auf ihre Kosten.

Info: Tickets für "The Boss Hoss" und Kiefer Sutherland gibt es auf ticket.eventstifter.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.