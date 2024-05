Mosbach/Sattelbach. (schat) Es ist kein ganz neues Thema: Über den Radweg zwischen Sattelbach und Mosbach wurde (auch) im Gemeinderat Mosbach schon des Öfteren diskutiert. Dabei ging es meist um die Beschaffenheit jenes nicht asphaltierten Wanderbahn-Teilstücks. Nachdem nun zum Monatsanfang der Abschnitt neu gesplittet wurde, meldeten sich gleich mehrere Radfahrer bei der RNZ, um ihren Unmut oder zumindest ihre Verwunderung zum Ausdruck zu bringen.

Auf dem teils sehr großzügig aufgebrachten Splitt sei es zu gefährlichen Situationen gekommen, von Ausrutschern und Stürzen war da die Rede. Und so passte die Anfrage von Sattelbachs Ortsvorsteher Arno Flicker (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung, ob man seitens der Stadt nicht doch eine Asphaltierung in Betracht ziehe, durchaus in den Kontext.

Stadtplaner Stefan Baumhackel räumte ein, dass es beim Auftragen des Splitts möglicherweise stellenweise "ein bisschen zu viel des Guten" gewesen sei. Inzwischen aber Nachbesserungsarbeiten erledigt worden seien.

Ergänzend dazu erklärt Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt, dass der Streckenabschnitt mit einer Schottertragschicht seit mindestens 20 Jahren jährlich um den 1. Mai herum gesplittet werde. Verschiedene Schlaglöcher seien mit Mineralkorngemisch punktuell aufgefüllt, überhöhte Fahrbahnränder/Bankette abgeschoben, das teilweise nicht mehr vorhandene seitliche Muldenprofil (zur Entwässerung der Wegoberfläche), wieder hergestellt worden.

"Diese jährlichen Unterhaltungsarbeiten werden am Ende mit einer Splittdecke versehen, da ein grobkörniger Unterbau die Nutzung erschwert", so Wendt. Bei der abschließenden Abstreuung mit feinem Splitt sei man natürlich bemüht, diese Schicht nicht zu stark auszubilden. In den letzten Tagen habe man die Strecke nochmals mehrfach kontrolliert und an einigen Stellen verfestigend nacharbeiten lassen, zuletzt am 14. Mai.

Die angefragte Asphaltierung, die auch Andreas Größler vom Allgemeinen Deutscher Fahrrad-Club (Kreisverband Neckar-Odenwald) fordert, ist aktuell hingegen kein Thema. Stefan Baumhackel verwies diesbezüglich auf hohe Kosten und eine weitere Versiegelung der Landschaft.