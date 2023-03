Das Angebot in der Halle deckte die große Bandbreite des heimischen Handwerks gut ab. Es reichte vom Bäcker über Kfz-Mechatroniker und Elektriker bis hin zum Schreiner, Metallbauer, Maler, Zimmerer und Kälte-Klima-Experten. "Wir sind dieses Jahr extra vom Samstag auf den Freitag gerutscht", erklärte Jochen Baumgärtner. Denn so konnten Schulklassen zusammen mit ihren Berufsorientierungslehrern bequem kommen. "Es war gut, miteinander in Kontakt zu treten", zeigte sich der Organisator zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung.

Mosbach. (lah) "Das isses! Finde deinen Ausbildungsberuf im Handwerk", so lautete das knackige Motto, mit dem die Handwerkskammer zur Ausbildungsmesse in die Gewerbeschule Mosbach einlud. Gekommen waren nicht nur 17 Handwerksbetriebe aus der Region, um sich zu präsentieren. An die 70 Schülerinnen und Schüler von allgemeinbildenden Schulen nutzten das Angebot und kamen mit den Meisterinnen und Meistern ins Gespräch. Ob sich aus diesen lockeren Erstkontakten bis zum Herbst dann Ausbildungsverträge entwickeln werden, muss sich erst noch zeigen. Doch die Handwerker wollen am Thema dranbleiben und planen für die nächsten Monate bereits vier weitere Aktionen, darunter eine "Nacht der Ausbildung" am 25. Mai.

Christiane Spohn vom gleichnamigen Mosbacher Malerbetrieb berichtete von fünf Kontakten, die sie als vielversprechend einstufte. "Wir machen das weiter, um zu den Leuten zu kommen", unterstrich Patrick Weber den langen Atem. Der technische Lehrer ist begeisterter Bäcker und weiß auch das heiße Thema "Arbeitszeit" richtig einzuordnen: "Die Jugendlichen wissen mittlerweile, dass sie auch in anderen Betrieben aufstehen müssen. Dafür haben die Bäcker dann schon mittags frei."

Generell benannte Weber einen großen Vorteil aller Ausbildungen: "Man verdient ab dem ersten Tag Geld." "Und ich sehe abends, was ich geschafft habe", ergänzte Baumgärtner. "Sie können bei uns sehr kreativ sein", betonte Christiane Spohn. Auch wenn handwerkliche Berufe für Einsteiger körperlich anstrengend seien, gewöhne man sich schnell daran.

Kreativ wollen die Handwerker auch weiterhin auf Azubisuche gehen. "Man muss sie da abholen, wo sie sind", warb Spohn für altersgerechte und attraktive Aktionsformen. Um zumindest weitere Einblicke in die unterschiedlichen Berufsfelder zu geben, können Interessierte bei der Nacht der Ausbildung selbst aktiv werden und Betriebe kennenlernen. "Einem Mädchen hat es letztes Jahr so gefallen, dass sie mittlerweile eine Ausbildung bei uns macht", so Spohn. Weitere Veranstaltungen rühren über den Sommer die Azubi-Werbetrommel.

Viele Jugendliche wollten auch gleich wissen, wie es nach einer Ausbildung weitergehen könne. Da reichen die Möglichkeiten vom Spezialisieren über ein duales beziehungsweise triales Studium bis zum Meister. Dieser entspreche dem Bachelor, erläuterte Jochen Baumgärtner. Letztes Thema "Frauen- oder Männerberufe?" Da sei der Elektrobereich noch fest in Männerhand, doch bereits bei den Malern sei es "weicher" geworden, wusste Christiane Spohn. Über "komplett gemischte Ausbildungsjahrgänge" berichtete der Vertreter der Bäcker. Die kriegen’s halt schon gebacken …