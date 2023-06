Adelsheim. (ahn) Die schriftlichen Prüfungen hat Pia Frey bereits hinter sich gebracht, nun stehen noch die mündlichen Prüfungen an. Dann ist sie fertig mit ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau, die sie bei der Firma Schimmel Filtertechnik in Adelsheim absolviert. Zur Firma ist sie über Bekannte gekommen. Nach ihrer Ausbildung wird sie im Unternehmen übernommen. "Die Ausbildung war bisher super", freut sie sich. Warum, erklärt sie im Gespräch mit der RNZ.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?

Aktuell bin ich in der Abteilung Fertigungssteuerung. Hier wird die Produktion entsprechend der Planung gelenkt und überwacht. Im dritten Lehrjahr bearbeite ich viele Aufgaben selbstständig. Meine Ausbildungsbetreuerin überwacht meine Arbeit und steht mir bei allen meinen Fragen zur Verfügung. So bekomme ich einen umfassenden Einblick in die Abteilung.

Weshalb haben Sie sich für den Beruf der Industriekauffrau entschieden?

Wegen der abwechslungsreichen Ausbildung, da man alle Abteilungen durchläuft und den Ablauf eines Industriebetriebes kennenlernt.

Was gefällt Ihnen an ihrem Beruf besonders?

Durch den Abteilungswechsel kann man sich von jeder Abteilung im Unternehmen ein gutes Bild machen, seine Fähigkeiten erweitern und die Zusammenhänge im Unternehmen verstehen.

Was sollte man an Fähigkeiten mitbringen?

Pünktlichkeit, Teamfähigkeit, Kontaktfreude.

Gibt es auch etwas, das Sie sich anders vorgestellt hätten?

Nein.

In welchen Situationen konnten Sie von den in der Ausbildung erlernten Fertigkeiten schon profitieren?

Wenn ich Preise vergleichen musste. Bei einer Neuanschaffung konnte ich den Preisvergleich, welchen ich in der Abteilung Einkauf gelernt habe, anwenden.

Gab es ein denkwürdiges Erlebnis in Ihrer Ausbildung, dass Sie so schnell nicht vergessen werden?

Wir werden immer unterstützt und gefördert, sei es in der Schule oder bei persönlichen Anliegen. Das wird mir immer in Erinnerung bleiben.

Ergänzen Sie bitte folgenden Satz: Eine Ausbildung lohnt sich auf jeden Fall, weil ...

... man viel praktische Erfahrungen sammelt. Die Theorie, die man in der Schule lernt, kann gleich in der Praxis angewandt werden.

Die Firma Schimmel in Adelsheim ist ein mittelständisches Unternehmen, welches eine breite Auswahl an Produkten bietet. Neben Drehteilen und Filtern bietet das Unternehmen auch Kunststoffteile sowie Kombinationen daraus an. Auszubildende lernen hier im familiären Umfeld viele verschiedene Tätigkeiten kennen und werden so zu universell einsetzbaren Mitarbeitern.

Industriekaufmann/-frau

> Dauer der Ausbildung: drei Jahre

> Berufsschule: Ludwig-Erhard-Schule Mosbach

> Anzahl der ausbildenden Betriebe im Neckar-Odenwald-Kreis: 96

> Lehrlingsgehalt: von 960 Euro (1. Jahr) über 1041 (2. Jahr) bis 1135 Euro (3. Jahr)

Info: www.ihk.de/rhein-neckar