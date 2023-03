Von Matthias Miltz

Eberbach.Eine Geschichte wie ihre wird sich wohl kaum noch irgendwann wiederholen. Aus Eberbach und vom Katzenbuckel eroberte sie die alpine Skiwelt, ist noch heute die erfolgreichste deutsche alpine Skirennfahrerin aller Zeiten: Katja Weber, die zu ihrer aktiven Zeit noch als Katja Seizinger an den Start ging.

Geboren wurde sie 1972 in Datteln in Nordrhein-Westfalen, bereits im Alter von sechs Jahren zog sie allerdings mit ihrer Familie nach Eberbach. Da ihre Eltern begeistere Skifahrer waren, stand auch die kleine Katja bereits früh auf den zwei Brettern.

Ihr erstes Rennen fuhr Katja Weber für die Skizunft Katzenbuckel. Von Eberbach aus war sie fast an jedem Wochenende im Winter unterwegs bei Rennen, bald gehörte sie landesweit zu den Besten ihres Jahrgangs, später wechselte sie zu den Rheinbrüdern Karlsruhe. Erst als die Skikarriere und die Schule aus zeittechnischen Gründen nicht mehr vereinbar war, wechselte sie mit 15 Jahren aufs Internat in Hohenschwangau im Allgäu.

Der Rest ihrer Karriere ist ein Stück deutscher Skigeschichte. Dreimal Gold bei olympischen Spielen, dazu zweimal Bronze. Außerdem wurde sie einmal Weltmeisterin im Super-G, dreimal sicherte sie sich die Silbermedaille bei einer WM. Zweimal gewann sie den Gesamtweltcup, dreimal den separaten Abfahrts- und genau so oft den Super-G-Weltcup.

Vor allem die Olympischen Winterspiele in Nagano 1998 dürften der älteren Generation Skifans wohl noch in Erinnerung sein, wenn der Name Katja Seizinger fällt. Zuerst verteidigte sie ihre Goldmedaille in der Abfahrt, was zu vor noch keiner Rennläuferin und keinem Rennläufer gelungen war. Am nächsten Tag sicherte sie sich auch noch Gold in der Kombination und war dadurch Teil eines rein deutschen Podests. Martina Ertl wurde Zweite, Hilde Gerg Dritte. Außerdem verabschiedete sich Seizinger mit einer Bronzemedaille im Riesenslalom aus Nagano.

Dass eine Skirennläuferin, die nicht aus den Alpen oder den Mittelgebirgen Deutschlands stammt, so große Erfolge feiert, war bereits in den 90er Jahren, in denen Seizinger aktiv war, eine Besonderheit. Heute aber ist eine solche Geschichte fast undenkbar. Der Klimawandel und der damit einhergehende Schneemangel im Winter führen in den letzten Jahren dazu, dass der alpine Skisport in der Region immer weiter zu schrumpfen droht. Wo Katja Seizinger früher noch fast den kompletten Winter über als Kind auf dem Katzenbuckel Ski fahren konnte, blickt man heute fast das ganze Jahr auf grüne Wiesen. ...