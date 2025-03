Von Carmen Oesterreich

Schönbrunn. Während der vergangenen Gemeinderatssitzung hat Schönbrunns Bürgermeister Jan Frey auf eine tödliche Gefahr für Hunde, Katzen, Rinder und Schafe in der Region hingewiesen. Bereits am 21. Februar habe es bei einem bejagten Wildschwein in Schönbrunn einen positiven Befund für die Aujeszky’sche Krankheit (AK) gegeben, die Gemeinde Schönbrunn