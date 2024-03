Auerbach/Rittersbach. (lra/RNZ) Auf der Bundesstraße 27 wird es in den kommenden beiden Wochen zu weiteren Behinderungen kommen. Wie das Landratsamt kurzfristig mitteilte, wird die Mittelnaht der Straße zwischen der Auerbacher Talbrücke und Rittersbach ab Montag, 25.3., von einer Fachfirma auf einer Gesamtlänge von rund einem Kilometer saniert.

Die voraussichtlich bis Freitag, 5. April, andauernden Arbeiten werden in Abschnitten von etwa 300 Metern Länge in halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung vorgenommen. Hierdurch werden sich Behinderungen und zeitliche Verzögerungen in diesem Streckenabschnitt nicht vermeiden lassen. Die Mittelmarkierung der Bundesstraße wird nach Beendigung der Sanierungsmaßnahme wieder aufgebracht, sobald dies die Witterung zulässt. Die Verkehrsteilnehmer werden um umsichtige Fahrweise gebeten.