Walldürn. (bold) Das Kino Löwenlichtspiele Walldürn bot Arian Golic eine Bühne für seine Infoveranstaltung, bei der er mit potenziellen Teilnehmern in den Austausch kam, sie kennenlernte und deren Fragen beantwortete. Dabei vertritt er die Ansicht, dass jeder Mensch etwas Besonderes sei und seine eigenen Talente und Ideen besäße.

Aufgrund dieser Überzeugung, hat Arian Golic eine Castingshow ins Leben gerufen, bei der jeder Teilnehmer sein Potenzial entfalten kann. Aus vielen individuellen Persönlichkeiten soll ein Zusammenschluss kreativer Köpfe entstehen, die bei einer öffentlichen Talentshow ihr Können präsentieren können. Bis zur Talentshow sind es drei Schritte. Die Vorgehensweise stellte er im Kino erneut vor.

Derzeit läuft die Bewerbungsphase, die vom 1. März auf den 15. März verlängert wurde. Interessierte können sich durch das Hochladen eines zweiminütigen Videos bewerben. Es seien bereits einige Bewerbungen angekommen, aber es gebe noch Platz für mehr, vor allem Musiker seien gesucht.

Teilnehmen kann nun jeder ab 16 Jahren – bisher war das Mindestalter 18 Jahre – nach oben gibt es keine Grenzen. "In der Musikbranche ist es nicht wichtig, wie alt man ist, sondern wie gut man gemeinsam harmoniert, jeder kann von jedem profitieren und lernen", so Golic.

Schritt zwei ist das Casting, das am 8. April in der Stadthalle in Buchen stattfinden soll. Großes Highlight ist die einmonatige Begleitung durch einen Mentor, der als Hilfe und Unterstützung zur Seite steht. Die Mentoren sind keine geringeren als die DSDS-Finalistinnen Melissa Mantzoukis und Amber van den Elzen.

Nach dem Casting soll im April und Mai gemeinsam geprobt werden, wobei auch die Chance besteht, im Duett oder als Gruppe – eventuell auch mit Arian, Melissa oder Amber – zu singen. Letzter Schritt ist das große Finale am 20. Mai, im Elzpark Mosbach. Das Open-Air-Event findet öffentlich statt, hierfür startet der Kartenverkauf in den nächsten 14 Tagen.

Ort des Geschehens

Info: Anmeldung zum Casting unter www.rnz.de/casting oder auf Instagram oder TikTok mit dem Hashtag #teamariangolic.