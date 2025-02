Hardheim. (adb) An einem besonderen – und geologisch durchaus interessanten – Ort hat die Gemeinde Hardheim am Mittwoch ihre neueste Errungenschaft für die Arbeit im Wald eingeweiht: einen UVV-Forstschlepper. Das UVV steht dabei für "Unfallverhütungsvorschriften" und lässt bereits anklingen, dass das Gefährt für die Forstarbeiter ein Mehr an Sicherheit bedeutet.

Der Schlepper steht den