Binau. (lah) Er ist ein echter Binauer, und er hat sein Heimatdorf am Neckar nur selten verlassen. Am morgigen Sonntag feiert der ehemalige Anker-Wirt Werner Adolf Großkopf seinen 90. Geburtstag. Genau so, wie er auch die beliebte Anlaufstelle für alle Binauer führte: im Kreise der großen Familie. 20 Kuchen waren seinerzeit keine Seltenheit, denn wenn gefeiert wurde im Adler, dann richtig. Die Gäste genossen die Gastfreundschaft und Großzügigkeit des Wirtspaars. Echte Teamarbeit steckte auch hinter der bis weit über Binaus Grenzen berühmten "Rahmsooß" von Ehefrau Erna.

Den Anker übernahm Werner Adolf Großkopf Mitte der 1960er-Jahre von seinem Vater Gustav. Ursprünglich gehörte eine Landwirtschaft dazu. Aber auch nachdem die Tiere aus dem Stall waren, blieb ein hohes Maß an regionaler Selbstständigkeit am Herd erhalten. Die Kartoffeln und das Getreide für die Kroketten und Spätzle kamen direkt vom Acker. Auch Weihnachtsbäume pflanzte die Familie lange Zeit selbst an. Wenngleich das Wirtspaar kinderlos blieb, so halfen immer zahlreiche Verwandte mit, und Kinder wuselten im Anker häufig umeinander. Als Ernas Mutter sah, dass es mit dem jungen Paar ernst wurde, handelte sie pragmatisch und schickte ihre Tochter, eine gelernte Schneiderin, erst einmal in einen Kochkurs. Es hat sich gelohnt!

"Jeden Sonntag haben die hinten drin Karten gespielt", erinnert sich der Jubilar an die "Schnappser", die im Nachgang jedes Spiel analysierten. Eine Kegelbahn gehörte ebenfalls zum Anker. Da mit Musik bekanntlich alles besser geht, nahm Gustav Adolfs Mutter ihren Junior bereits im zarten Alter von zehn Jahren mit in den Kirchenchor. Daraus entwickelte sich eine echte Passion: Der Jubilar sang nicht nur mit, sondern wirkte über 60 Jahre als Dirigent.

"Ich war froh, dass ich in Binau war", erklärt Großkopf, warum es ihn fast nie in die weite Welt hinauszog. Die einzigen Ausnahmen bildeten ein Jahr in Cleve während seiner Ausbildung in der Landwirtschaftsschule Gamburg bei Tauberbischofsheim sowie die Motorradfahrten dorthin. Stattdessen kamen Gäste aus nah und fern zum Übernachten. Es spricht für sich, dass manche dem Anker über drei Generationen lang die Treue hielten, wie Pia und ihre Familie aus Holland.

Seit 2018 ist der Anker geschlossen. Ob in die historische Anlage wieder eine Gastronomie einziehen wird, ist momentan offen. Klar ist dagegen, dass Werner Adolf Großkopf mit Ehefrau Erna und der großen Familie am Sonntag kräftig feiern wird. Die RNZ will nicht im Voraus gratulieren, aber wünscht dem Jubilar dennoch alles Gute für die Zukunft.

Hinweis: In einer früheren Version dieses Artikels hatten wir durchweg und konsequent falsch von der Gaststätte "Adler" geschrieben. Natürlich muss es der "Anker" sein. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.