Buchen. (rüb/tra) "Do wackelt die Gass’": Die kreativen Köpfe des Stadtmarketings hatten nicht zu viel versprochen: Zwei Tage lang wurde zum Buchener Doppeljubiläum beim "Altstadtfeschd" ausgelassen gefeiert, gesungen und getanzt. Nach dem etwas zähen Beginn am Samstagnachmittag füllten sich die Gassen der Altstadt am frühen Abend. Auch wenn es kühler als erhofft und mitunter auch etwas feucht war, kam ganz schnell Partystimmung auf. Am Sonntag spielte dann auch das Wetter mit – nicht zu heiß und nicht zu kalt und vor allem trocken – so dass die Besucher zu Tausenden strömten.

Schon der Auftakt lieferte ein gutes Omen: Nur zwei Schläge brauchte der – passend in den Stadtfarben gekleidete – Bürgermeister, um das Holzfass mit dem Jubiläumsbier anzustechen. Assistiert wurde Roland Burger von Minister Peter Hauk und Gebietsverkaufsleiter Dominik Brandt (Distelhäuser Brauerei). Das extra für den Stadtgeburtstag eingebraute Bier schmeckte den Gästen vorzüglich – und nicht nur, weil es die Lieblingssorte der Deutschen ist: Freibier.

Zuvor hatte der Herold (Lupus von der Haydau) das Publikum stilecht begrüßt. Der Bürgermeister dankte allen Mitwirkenden, besonders den Mittelaltergruppen "Vasallen der Mark Baden" und "Böhmischen Ritterschaft" sowie dem Organisationsteam des Stadtjubiläums mit Tobias-Jan Kohler, Sarah Wörz, Karoline Bichler und Teresa Rösch.

Zum Stadtjubiläum einen Mittelaltermarkt zu organisieren, war genau der richtige Einfall, denn die historischen Gebäude Buchens bieten hierfür die perfekte Kulisse. Die reizvolle Zeitreise bot bei Ritterkämpfen und historischen Tänzen viel Kurzweil für Groß und Klein, aber auch die entsprechende Kulinarik und Einkaufsangebote.

Im Mittelpunkt stand an beiden Tagen aber die Musik, und auch hier zeigte sich wie schon beim Festabend am Mittwoch die Vielfalt an Talenten, die Buchen aufzuweisen hat – von den Gitarrenvirtuosen "Café del Mundo" (mit der eigens kreierten Stadthymne "I Like to Buchen, Buchen") über Schlagersänger Hansi Süssenbach (im Duett mit Frank Coordes) und Arian Golics Talenteschar bis hin zu den unkaputtbaren Rockern von "Return United", um nur einige zu nennen. Der Clou: Die Besucher konnten nach Lust und Laune zwischen zwei Bühnen wechseln und so die unterschiedlichsten Stile genießen.

Während der Samstag den Bands gehörte, hieß es am Sonntag Bühne frei für die Vereine, die sich von ihrer besten Seite zeigten und das Publikum bestens unterhielten. Am Ende waren sich alle einige: Bis zum nächsten runden Jubiläum möchte niemand warten, bis es in Buchen wieder so ein tolles Fest gibt!