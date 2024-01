Altheim/Gerichtstetten. (ww) Ein ungewöhnliches Bild bot sich am Dienstagabend an der Baustelle des Altheimer Windrads. Während viele mit Einbruch der Dämmerung Feierabend machen, begannen Arbeiter an der Baustelle damit, das erste Rotorblatt zu montieren.

Mit Scheinwerfern ins rechte Licht gerückt, leisteten der Kranführer sowie die Monteure in luftiger Höhe und eisiger Kälte absolute