Walldürn-Altheim. (adb) 50 gemeinsame Jahre bedeuten Höhen und Tiefen. Beides haben Beate und Kuno Heneka aus Altheim erlebt und gemeistert, um am heutigen Donnerstag voller Zufriedenheit die goldene Hochzeit zu begehen.

"Glaube und Gottvertrauen helfen immer weiter. Man schöpft Kraft daraus, die einem im Alltag und vor allem in schwierig scheinenden Situationen hilft", erklärt das Jubelpaar, das sich über einen weiteren Ehrentag freut: Kuno Heneka feiert heute seinen 74. Geburtstag.

Er wurde am 17. August 1949 in Neuthard geboren, wo er als zweites von fünf Geschwistern aufwuchs. Nach der Schule erlernte er den Metzgerberuf. In diesem arbeitete er, bis ihn der Grundwehrdienst nach Nordbaden führte: Zunächst war er in Külsheim, danach in Walldürn stationiert.

Nachdem er in Karlsruhe seine Meisterprüfung bestanden hatte, zog er wieder nach Altheim – und damit in die Heimat seiner Frau: Beate Heneka wurde am 28. September 1953 in "Aalde" geboren. Als ältestes von vier Kindern ließ sie sich zur Finanzbeamtin ausbilden; ein Beruf, der sie nach Mosbach und Walldürn führte. Ihr Mann verpflichtete sich zunächst als Zeitsoldat; nach diversen Tätigkeiten bei verschiedenen Firmen absolvierte er eine Weiterbildung zum Koch.

Bis zum Ruhestand führte er die Truppenküche der Walldürner Nibelungenkaserne als Küchenchef. Inzwischen befinden sich beide seit über zehn Jahren im Ruhestand.

Kennengelernt hatten sie sich während eines Ferienjobs, den Beate Heneka im August 1970 ausgeübt hatte. Geheiratet wurde am 17. August 1973. In den Folgejahren wurden dem Ehepaar vier Kinder geschenkt, von denen zwei im frühen Kindesalter verstarben.

"Gerade dann hilft das Vertrauen in Gott weiter", bekräftigt Beate Heneka. Zwei Söhne – einer mit Partnerin, einer mit Frau und zwei Kindern – gehören fest zur Familie. "Der Kontakt ist intensiv und herzlich", erklärt Kuno Heneka. Vor allem die Besuche der in Walldürn lebenden Enkelkinder schenken beiden viel Freude.

Aber es ist auch die Heimat, die zur Lebensqualität beiträgt: Beide sind in Altheim gut verwurzelt und fühlen sich wohl. Kuno Heneka gehört nahezu allen örtlichen Vereinen an und half tatkräftig bei der Ausrichtung vieler Feste mit. Bereits als Kind kam er zudem mit einem besonderen Hobby in Kontakt – er ist begeisterter Kleintierzüchter, der im Kleintierzuchtverein C124 Mudau aktiv ist und viele achtbare Erfolge einheimste.

"Heute konzentriere ich mich auf Kaninchen, früher waren auch Tauben und Geflügel ein Thema", berichtet er. Beate Heneka wirkt unter anderem im "Perukreis Altheim" mit; weitere Hobbys sind Hand- und Gartenarbeit, aber auch Ahnenforschung und das Schreiben kleiner Gedichte. Gemeinsam unternahm das Jubelpaar zahlreiche Bergwanderungen; zum festen Tagesprogramm gehört auch die Lektüre der RNZ.

So schließt sich die Rhein-Neckar-Zeitung mit besten Glück- und Segenswünschen den sicherlich zahlreichen Gratulanten zur goldenen Hochzeit an. Der Dankgottesdienst findet am Samstag, 19. August, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Valentin statt.