Mosbach. (RNZ/zg) Es wird turbulent statt besinnlich: Passend zum Jahresausklang nimmt sich die Badische Landesbühne Alan Ayckbourns Komödienklassiker "Schöne Bescherungen" an. Die Komödie über ein Familienchaos in der Weihnachtszeit ist am Dienstag, 28. November, um 19.30 Uhr in der Alten Mälzerei in Mosbach zu erleben. Inszeniert wird die Weihnachtsfarce von Johanna Hasse.

Weihnachten – das Fest der Liebe! Alle Jahre kommt man zusammen, um miteinander in Harmonie zu feiern. Und alle Jahre misslingt das katastrophal! So auch bei Belinda und Neville Bunker: Onkel Harvey will den Kindern echte Gewehre schenken. Nevilles Tante Phyllis richtet beim Kochen ein alkoholgetränktes Gemetzel an.

Ihr Mann Bernard bereitet sein von allen gefürchtetes Puppentheater vor. Kumpel Eddie kümmert sich nicht um seine Kinder, was seine erneut schwangere Ehefrau Pattie zur Verzweiflung treibt. Als der gut aussehende Clive – Schriftsteller und Liebhaber von Belindas Mutter Rachel – auftaucht, nimmt das Chaos unter dem Weihnachtsbaum sogar lebensbedrohliche Züge an. Denn Onkel Harvey verschenkt nicht nur Waffen ...

Genussvoll zerpflückt Alan Ayckbourn, der als englischer "Meister der Farce" gilt, den festtäglichen Wahnsinn. Ein turbulentes Theatervergnügen mit vielschichtigen Figuren und britischem Humor. Die charismatischen Rollen übernehmen Martin Behlert, Cornelia Heilmann, Stefan Holm, Evelyn Nagel, Nadine Pape, Lukas Maria Redemann, Alice Katharina Schmidt, Frank Siebers und Hendrik Vogt. Für Bühne und Kostüm ist Christian Klein verantwortlich, das Lichtdesign gestaltet Tilo Schwarz.

Info: Karten für "Schöne Bescherungen" am 28. November in der Alten Mälzerei gibt es unter anderem in der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung im Mosbacher Gartenweg.