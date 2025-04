Eberbach. (jokr) Den neu eröffneten Laden in der Hauptstraße betritt man durch einen kleinen Seiteneingang in einem historischen Gebäude über einen farbenfrohen Fußabstreifer mit Regenbogenmotiv. Inhaberin Janina Bühler steht glücklich hinter dem Verkaufstresen, mit ihrem Laden "Alle lieben Yuno" geht für sie ein absoluter Herzenswunsch in Erfüllung, der ihr aber auch viel Energie abgerungen hat.

Über ihr Angebot sagt sie stolz: "Wir bieten schöne Spielwaren und Alltagshelfer an, die Kreativität fördern, den Alltag erleichtern und Vielfalt leben." Schnell wird klar: Janina Bühler ist eine Expertin auf dem Gebiet rund um Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Sie kann Hilfestellung leisten: Für Kinder, die im Wagen schnell wieder aufwachen, empfiehlt sie zum Beispiel ein Gerät, das den Wagen automatisch weiter schaukelt.

Schon der Name des Ladens "Alle lieben Yuno" lässt viel von ihrer Persönlichkeit und Inspirationsquelle durchscheinen, setzt er sich doch aus den Anfangsbuchstaben der Namen ihrer vier Kinder Alessia, Leonora, Yushua und Noël, alle im Alter zwischen drei und siebzehn Jahren zusammen. "Ich musste lange daran basteln, um das so hinzubekommen", gibt sie lachend zu.

Janina Bühler ist eine starke Frau, die in ihrem Leben schon sehr schwere Krisenzeiten zu meistern hatte. Ihr Sohn kam als Frühchen auf die Welt, ihre Tochter erkrankte im Alter von neun Monaten an Leukämie, Hochbegabung und ADHS waren weitere Herausforderungen. "Im Krankenhaus und später daheim habe ich gemerkt, wie schwierig es war, für Kinder in Therapie und mit körperlichen Beeinträchtigungen geeignete Bekleidung, Hilfsmittel und Spielzeug zu finden. Deshalb biete ich gerade solche Dinge in meinem Laden an." Damit meint unter anderem Bodys mit Öffnungen für Katheter, spezielle Kleidung aus Biobaumwolle für Kinder mit Neurodermitis oder Bein- und Armstulpen für kleine Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen.

Es sei schade, dass Eberbach so lange auf so ein Angebot direkt in der Altstadt warten musste, sagt die frischgebackene Ladenbesitzerin. An Janina Bühler und ihrer Motivation lag es nicht. Vielmehr galt es noch bürokratische Probleme auszuräumen, zumal es nicht möglich war, in dem denkmalgeschützten Bauwerk im Sinne einer Nutzungsänderung eine behindertengerechte Toilette einzurichten. "Über ein Jahr bezahle ich jetzt schon Miete ohne eröffnen zu dürfen" merkt Janina Bühler an, aber sie blickt von jetzt an zuversichtlich in die Zukunft.

"Ich bilde mich auch in diesem Thema regelmäßig weiter und arbeite beim Kursangebot mit kundigen Kooperationspartnern zusammen." Rund um das Thema Geburt und Kindheit soll es in den Räumlichkeiten des Ladens ein breites Kursangebot mit Themen wie zum Beispiel Hypnobirthing, Rückbildungsyoga, Babyspa oder Bindungsorientierte Erziehung geben. Kinder können außerdem einen "Geschwisterführerschein" erwerben, wenn sie Bruder oder Schwester werden. Bühlers Geschäft ist auch Annahmestelle für eine Bioreinigung von Kindersitzen oder Kinderwagen.

Neben dem Kursangebot können Kundinnen und Kunden bei "Alle lieben Yuno" auch Biobekleidung für Kinder, Puppen mit verschiedenen Hautfarben, Holzspielzeug, Montessorispielzeug und Tonies finden. Die Ware ist entweder neu, oder kann zu günstigeren Preisen aus zweiter Hand zu erstanden werden. Interessierte können auch monatsweise ein Regalbrett im Laden mieten, um eigene Secondhandsachen zu verkaufen. Im Nebenraum, dem man schon länger von außen beim Entstehen beobachten konnte, befindet sich ein gigantisches Bällebad, ein voll bestückter Kaufladen und weiteres Spielzeug, was zusammen mit dem Raum für Kindergeburtstage gemietet werden kann.