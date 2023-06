Auf der Bühne am Neckarlauer ist am Samstag von 14 bis 17 Uhr die "Eberbach Ol’Star Band" zu sehen und zu hören. Die Reggae- und Ska-Band "Bata Banda" will das Publikum von 20 bis 22 Uhr zum "grooven" bringen. Zwischen den beiden Bands findet die Siegerehrung des Sprints und des Course-Race ...

Eberbach. (alr) Auch in diesem Jahr findet das Aktionswochenende "Lebendiger Neckar" rund um den Neckarlauer statt. Mit Livemusik sowie Spiel- und Spaß-Aktionen steht in Eberbach wieder ein ereignisreiches Wochenende vor der Tür. Das Highlight: die Ausrichtung der Baden-Württembergischen Meisterschaften im Stand Up Paddeln (SUP).

Die Teilnehmer müssen sich in vier Disziplinen behaupten: im Sprint-Rennen auf der rund 200 Meter langen Strecke, dem sogenannten Course-Race – ein Slalom-Rennen um die Bojen, dem Kurz- und Langstrecken-Rennen auf mindestens vier und acht Kilometern. Für Anfänger und Spaß-Paddler wird außerdem ein Fun-Race auf einer rund dreieinhalb Kilometer langen Strecke organisiert.

Es werde mit ungefähr 50 Teilnehmenden gerechnet – anmelden könne man sich aber bis Samstag. "Es haben sich bis jetzt auch Teilnehmer aus Frankfurt oder aus dem Saarland angemeldet", erzählt Alexander Hack vom Kanu-Club Eberbach. Darunter seien auch amtierende Deutsche Meister und Junior-Meister.

SUP-Interessierte können am Samstag von 16.30 bis 19.30 Uhr ihr Gleichgewicht testen und selbst aufs Brett steigen, selbstverständlich nach einer Einweisung durch Mitglieder des Kanu-Clubs. Wer sich das nicht traut, hat dennoch die Möglichkeit auf dem Neckar zu schwimmen – mit Kajaks und Kanus.

Zwischen den beiden Bands findet die Siegerehrung des Sprints und des Course-Race statt. Ab 22 Uhr können sich die Besucher an einem Lichterspiel der besonderen Art erfreuen.

Das Programm für den Sonntag wird nicht weniger unterhaltsam. Neben den SUP-Rennen bietet die Deutsche Lebens-Rettungs Gesellschaft Leimen um 14.30 und um 16.30 Uhr jeweils eine ungefähr 30-minütige Vorstellung mit Rettungshunden an.

Die Musikkapelle Kleiner Odenwald wird von 11 bis 13 Uhr zu hören sein. Nachmittags von 14 bis 17 Uhr sorgt die Band "Get Back" mit Liedern aus den 60er Jahren für die musikalische Unterhaltung. Die Siegerehrung der Sonntagsrennen ist auf 14 Uhr angesetzt.

Am Samstag sowie am Sonntag können sich die Kinder auf einer Hüpfburg austoben, Karussellfahren bis ihnen schwindelig wird und in einem Surf-Simulator das Wellenreiten üben. Die Erwachsenen werden dazu eingeladen, in der "Fire Bar"am "Neckarstrand" vorbeizuschauen. Dort hat sich der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr zum Ziel gesetzt, die Besucher zum Verweilen einzuladen und mit einer Cocktailbar Urlaubsgefühle zu wecken.

Die Bewirtung wird an beiden Tagen von den Reservisten Eberbach übernommen. Für eine Abkühlung sorgt das Café Viktoria mit Eis und Softeis am Neckarlauer. Auch der Interkulturelle Garten öffnet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr seine Türen und bietet neben Kaffee und Kuchen Holdersprudel an.