Von Heiko Schattauer

Aglasterhausen. Er ist gerade mal 31 – und irgendwie doch schon ein alter Hase. Wenn es um Fußball an sich und um seinen SV "Viktoria" Aglasterhausen im Besonderen geht, dann macht Abteilungsleiter Marco Vrkic so schnell keiner was vor, seit vielen Jahren dreht sich in der "Freizeit" für den gelernten Anlagenmechaniker alles um den Fußball und das, was dazu gehört, damit der Ball und das Vereinsleben möglichst rund laufen.

In sein Ehrenamt ist er im wahrsten Wortsinn hineingewachsen: Vater Toni ist seit vielen Jahren für den Sportverein als Kassier aktiv. Und hat seinen Sohn bereits ganz früh mit dem Viktoria-Geist vertraut gemacht. "Ich war schon als kleiner Junge immer mit auf dem Sportplatz, habe schnell den Spaß an einem Engagement auch außerhalb des Platzes entdeckt", erinnert sich Marco Vrkic. Mit 15 stellte er die eigene fußballerische Laufbahn hinten an, wechselte die Seite und startete sein ehrenamtliches Engagement als Jugendtrainer. Wenig später übernahm er die Verantwortung für die gesamte Nachwuchsabteilung des SV Aglasterhausen.

Seit sechs Jahren ist er nun auch für die derzeit in der A-Klasse beheimateten Senioren als Sportlicher Leiter zuständig, fungiert zudem als Zweiter Vorsitzender des Vereins.

Marco Vrkic gibt offen zu: "Klar gibt es auch Tage, an denen man denkt: Warum mache ich das alles?" Auch im Ehrenamt ist eben nicht immer alles eitel Sonnenschein. Mit Herausforderungen, Problemen und auch mal Konflikten umgehen, Lösungen gemeinsam suchen und in einem möglichst konstruktiven Austausch finden – auch das gehört für den 31-Jährigen dazu.

Das ehrenamtliche Wirken im Sport helfe ihm daher auch im Beruf und in anderen Lebenssituationen. "Mir gibt das Ehrenamt unheimlich viel zurück", sagt Marko Vrkic voller Überzeugung. Der Aglasterhausener liefert Beispiele: "Wenn man um Unterstützung bittet und die wie selbstverständlich geleistet wird, dann ist das eine schöne Wertschätzung des eigenen Wirkens, der gemeinsamen Sache."

Beim SV Viktoria hat er hier viele Mitstreiter, etliche mit Familienhintergrund wie bei ihm selbst, aber auch andere, die irgendwann und irgendwie dazugestoßen sind. Und sich seither für den Verein, für die gemeinsame Sache einbringen. Unterstützung von außen kann man natürlich dennoch immer brauchen – aktuell etwa hat man ein Crowdfunding-Projekt für die Installation einer Beregnungsanlage am gepflegten Rasenplatz des SVA gestartet. Stolz ist der 31-Jährige auch darauf, dass man die Verjüngung des Vereins auf Führungsebene geschafft, ein junges Team in Verantwortung hat.

Und noch etwas fällt Marco Vrkic am Ende des verbalen Doppelpasses zum Thema Ehrenamt ein: Entgegen der verbreiteten Annahme gebe es sehr wohl auch einfach mal ein Lob oder ein schlichtes "Danke" für das gezeigte Engagement. Und das tut natürlich auch dem jungen, alten Hasen gut.