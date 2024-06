Von Pia Geimer

Aglasterhausen. Die drei sind immer gern gehörte Gäste in der "Musik zur Blauen Stunde" und gehören damit schon fast zum Inventar in der ehemaligen katholischen Kirche von Aglasterhausen, wie es Bürgermeister Stefan Kron in seiner Begrüßung ausdrückte. Die Mezzosopranistin Angela vom Hoff, die Oboistin Barbara Obert und Martin Schreiner an den Tasten haben