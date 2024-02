Aglasterhausen. (asch) Großen Zuspruch fand der ökumenische Gottesdienst für und mit Bauern der Region, zu dem die Kirchengemeinden des Kleinen Odenwalds in den Hof des Landhandels Barth in Aglasterhausen eingeladen hatten.

Zwischen 150 und 200 Besucher von Walldorf bis Walldürn waren gekommen. Beim anschließenden Glühwein wurden rund 670 Euro für den Beratungsdienst Familie und Betrieb der katholischen Landbewegung in Neckarelz gespendet.

"Weil ihr es uns wert seid!", war das Motto dieses Gottesdienstes, in dem es aus aktuellem Anlass um die Rolle der Landwirtschaft für die Region ging und dass Christen mit ihren je eigenen Fähigkeiten, Berufen, Eigenarten zusammengehören und einander brauchen.

"Wenn im Winter die Heizung plötzlich kaputtgeht, braucht man einen Handwerker, der sich damit auskennt", erklärte Pfarrerin Angelika Schmidt (Michelbach/Unterschwarzach) das Angewiesensein aufeinander anhand eines biblischen Bildes vom Körper und seinen Gliedern, die einander brauchen. Landwirte seien wichtig für die Region, so Schmidt.

Die Pfarrerin stellte als Idee vor, Stammtische in den Gemeinden einzurichten, an denen sich Menschen verschiedener Berufsgruppen treffen, einander erzählen, zuhören und einander unterstützen, wie sie auf diese Weise voneinander wissen, was der andere braucht.

Schmidt nannte den Gottesdienst als einen wichtigen Ort, an dem Christen füreinander beten, gemeinsam danken für Gelungenes und Erträge der Arbeit. Und sie lud schließlich dazu ein, die Wertschätzung gegenüber heimischer Landwirtschaft darin auszudrücken, regionale Produkte zu kaufen.

Gast im Gottesdienst war Steffen Fadin vom Kirchlichen Dienst auf dem Land (KDL) der evangelischen Kirche. Wer spenden wollte, konnte dies tun für den Beratungsdienst Familie und Betrieb in Neckarelz, der zur Erzdiözese Freiburg gehört.

Er berät, wenn Entscheidungen anstehen, die nächste Generation den Betrieb (nicht) übernimmt, die Familie sich streitet, die Arbeit über den Kopf wächst, gesundheitliche Probleme auftauchen, das Einkommen nicht reicht oder die Schulden drücken, vermittelt Fachleute und bereitet Verhandlungen mit Behörden und Gläubigern vor.

Im Vorfeld des Gottesdienstes habe sie in Gesprächen mit Bauern erlebt, dass derzeit "die Nerven vieler Landwirte blank liegen" und die Stimmung sehr aufgeladen sei, so die evangelische Pfarrerin anschließend.

"Als Kirche wollten wir zeigen, dass wir zusammengehören. In dem Bibeltext heißt es auch: Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit", sagte die Theologin. Die Rückmeldungen auf den Gottesdienst und anschließende Gespräche beim Glühwein seien wichtig für die Kirche, meint sie. Zum Beispiel die Ansicht, dass dieser Gottesdienst wie ein politisches Statement sei und ob Kirche politisch sein solle.

Einige Gottesdienstbesucher hätten anschließend geäußert, die Predigt habe zu sehr wie eine Entschuldigung gewirkt, die Landwirte bisher nicht in den Blick genommen zu haben. Viele junge wie ältere Landwirte hingegen waren vor allem überrascht und freuten sich, wie lebensnah Kirche sein kann und dass die Kirche ihre Sorgen und Probleme sieht.

"Als Kirche im Kleinen Odenwald werden wir auch weiterhin Gottesdienst an den Orten anbieten, an denen die Menschen sind, aktuelle Themen unserer Gesellschaft aufgreifen, Menschen zeigen, dass wir sie mit ihren Sorgen sehen und dass wir als Christen zusammengehören und einander brauchen", so das Fazit der Veranstalter.