Aglasterhausen. (RNZ/lra) Fertiggestellt wurde sie schon vor geraumer Zeit, in der kommenden Woche wird nun die Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete "Am Henschelberg" in Aglasterhausen vom Landkreis auch in Betrieb genommen. Die Unterkunft ist für bis zu 75 Personen ausgelegt, es ist eine Belegung mit männlichen Einzelpersonen vorgesehen.

"Die Belegung ist anteilig ab dem 9.