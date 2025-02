Auf Gefällstrecken (wie hier von der B 292 kommend) rollt der Verkehr in Breitenbronn gleich von zwei Seiten ins Dorf, viele Anwohner sehen ein hohes Gefahrenpotenzial an der Ortsdurchfahrt. Mit einem Einwohnerantrag hat man nun auf Einführung von Tempo 30 gedrängt, dafür gab es vom Gemeinderat in jüngster Sitzung einhellige Unterstützung – und doch auch eine klare Ablehnung. Foto: Heiko Schattauer