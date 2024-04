Von Dorotheas Damm

Aglasterhausen. 400 Seiten stark ist der Haushaltsplan, den die Gemeinderäte aus Aglasterhausen bei ihrer jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedet haben. "Das Handeln in den kommenden Jahren muss gut durchdacht sein", betonte Bürgermeister Stefan Kron. Finanziell sieht es in diesem Jahr in Aglasterhausen zwar nicht dramatisch, aber eben auch nicht