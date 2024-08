Aglasterhausen. (schat) Rathaus und Kirche zierten den Hintergrund, am Marktplatz war angerichtet, der Musiklaster sicher geparkt. In Gemeinschaft, mit coolen Drinks und bei stimmiger Livemusik wollte man am Donnerstagabend in Aglasterhausen den Feierabend zelebrieren.

Der Gewerbeverein hatte zur siebten Auflage der After-Work-Party eingeladen – und viele Feierwillige ließen sich da nicht zweimal bitten. Ab 18 Uhr füllte sich der Treffpunkt im Herzen der Gemeinde, wo man es gut und lange aushalten konnte und "New Horizon" den musikalischen Rahmen kreierte.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Zuspruch, es war ein toller Abend", befand Gewerbevereinsvorsitzender Jochen Baumgärtner im Nachgang der Party. Sein Dank galt den Gästen und den vielen Helfern, die zum Gelingen beigetragen hatten.