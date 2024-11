Adelsheim/Schefflenz. (pol) Zuerst Pingpong an den Leitplanken, anschließend ging es über zwei Verkehrsinseln, ehe er zum Stehen kam. So war der Hergang eines Verkehrsunfalls mit einem Klein-Lastwagen, der sich am Freitag gegen 0.25 Uhr auf der Bundesstraße B292 an der Einmündung zur Landesstraße L1095 beziehungsweise der Kreisstraße K3953 in Richtung Adelsheim ereignet hat.

Der 25-jährige Fahrer eines Fiat Ducato kam aufgrund seiner Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend wurde das Fahrzeug in die linke Leitplanke abgewiesen. Von dort aus wurde der Klein-Lastwagen wieder nach rechts gelenkt und überfuhr zwei Verkehrsinseln, bis er am Fahrbahnrand zum Stillstand kam.

Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholisierung des Fahrers fest. Knapp zwei Promille zeigte der Atemalkoholtest an. Ein Drogenvortest zeigte ebenfalls ein positives Ergebnis an, sodass der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Den Führerschein konnten die Beamten dem Fahrer nicht abnehmen, denn er hatte keinen.

Nun muss er mit mehreren Anzeigen rechnen. Insgesamt wurden sieben Elemente der Leitplanke und ein Verkehrszeichen beschädigt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Feuerwehr Adelsheim mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften anfahren, um diese zu binden. Der Fiat war rundum stark beschädigt. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.