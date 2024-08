Osterburken/Rom. (pm) Unter dem Motto "Mit Dir" machten sich 28 Ministranten aus der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach auf den Weg zur internationalen Ministrantenwallfahrt nach Rom. Inmitten von vielen schönen Kirchen und fantastischer römischer Kultur gab es viel zu erleben.

Das Team, das aus den drei erwachsenen Oberministranten Lisa, Aaron und Tobias und dem Pastoralreferenten Daniel Wenzel bestand, bereitete seit Juli letzten Jahres diese große Aktion in Rom vor und freute sich gemeinsam mit den Teilnehmern darauf.

Nach ausführlicher Verabschiedung von den Eltern ging es sonntags los. Gegen Mittag kamen die Ministranten im Hotel an und machten sich direkt nach einer kurzen Pause auf den Weg in die Innenstadt.

Erstes Highlight der Wallfahrt war die Besichtigung des Petersdoms, der aufgrund seiner Größe und Schönheit große Faszination auslöste. Erschöpft von der langen Busfahrt und von den heißen Temperaturen ließen die Ministranten den Tag gemütlich mit einem gemeinsamen Abendessen ausklingen. "Pizza und Pasta schmecken hier in Italien am besten", fasste ein Teilnehmer zusammen.

Am Dienstag stand die sogenannte Sieben-Kirchen-Wallfahrt auf dem Programm. Dabei handelt es sich um eine Pilgertour durch die Stadt Rom zu äußerst bedeutenden Kirchen. Start war bei der Kirche St. Paul vor den Mauern. Ausgerüstet mit den roten Rom-Trikots kamen die Ministranten an fast jedem kleinen Trinkwasserbrunnen vorbei. Die Badische Fahne zeigte den Weg. Da die Teilnehmer am Abend pünktlich zur Papstaudienz kommen wollten, reduzierten sie ihre Tour auf fünf Kirchen, darunter die vier Hauptkirchen Roms.

Zwar aus der Ferne, aber dennoch deutlich sahen viele Teilnehmer zum ersten Mal Papst Franziskus in Person. Gemeinsam mit knapp 50.000 Ministranten beteten und sangen sie auf dem Petersplatz. Das Gemeinschaftsgefühl und die Verbundenheit im Glauben ergriffen viele Teilnehmer. "In meiner Klasse werde ich schon etwas belächelt, wenn ich sage, dass ich Ministrantin bin. Hier bin ich nicht alleine", sagte eine Teilnehmerin.

Am nächsten Tag stand die römische Kultur im Mittelpunkt. So besichtigte die Gruppe das Forum Romanum und das Kolosseum. Dabei entstanden tolle Gespräche zur römischen Antike und zu den Anfängen des Christentums.

Beim Trevibrunnen war Zeit für eine längere Mittagspause, in der gutes Essen und Eis nicht zu kurz kamen. Anschließend trafen sich die Ministranten an der Spanischen Treppe wieder und ruhten sich im Park Villa Borghese an einem schattigen Plätzchen aus. Die Engelsburg und ein freier Abend beendeten den anstrengenden, aber interessanten Tag.

"Zeit für Erholung und Freizeit!" Auch das durfte nicht fehlen: Der Bus brachte die Gruppe zum Strand. Am Abend gab es ein gemeinsames Abendessen. Die Ministranten liefen zu einem Restaurant, das großen Wert auf Fußball legte. Verschiedene Trikots waren an den Wänden zu sehen. Parallel zum Essen lief eine italienische Serie mit vielen lustigen Videos im Fernsehen. Bei sehr guter Stimmung, viel Lachen, tollem Essen, kühlen Getränken und super Gesprächen hielten es die Rom-Wallfahrer lange aus. Am Freitag machten sich die Teilnehmer aus Adelsheim, Osterburken und Seckach auf den Weg zur Kirche St. Paul vor den Mauern, wo sie gemeinsam mit etwa 3000 Ministranten des Erzbistums Freiburg und Erzbischof Stephan Burger den Abschlussgottesdienst feierten.

Besonders die Gemeinschaft wurde während der Ministrantenwallfahrt immer wieder betont. Sie lernten viele Gruppen aus anderen Regionen kennen und hielten stark zusammen. "Rom war eine der schönsten Wochen meines Lebens!", resümierte ein Teilnehmer auf der Rückfahrt.