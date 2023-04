Adelsheim/Osterburken. (pm/RNZ) Wie das Landratsamt aktuell mitteilt, wird am Mittwoch, 3. Mai, im Eckenbergtunnel von etwa 8.30 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr Wartungsarbeiten an der Tunnelbeleuchtung durchgeführt. In diesem Zeitraum ist der Tunnel für den gesamten Verkehr gesperrt.

Die Umleitung von Seckach und Schefflenz kommend erfolgt über die L 519 Adelsheim – B 292 Osterburken. Die Umleitung von A 81 kommend nach Buchen erfolgt über L 1095 Osterburken – L 582 Bofsheim – Buchen.