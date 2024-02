Adelsheim/Osterburken. (rüb) Die Bestürzung über den tragischen Unfall und die Betroffenheit war den haupt- und ehrenamtlichen Rettungskräften und den Zeugen am Donnerstagfrüh am Bahnhof Adelsheim-Nord anzumerken: Um 7.37 wurde ein 15-jähriger Junge beim Überqueren der Gleise von einer Regionalbahn erfasst. Der Schüler starb noch an der Unfallstelle, wie der stellvertretende Leiter des Polizeireviers Buchen, 1. Polizeihauptkommissar Marco Zimmermann, gegenüber der RNZ erklärte.

Laut bisherigem Kenntnisstand der Polizei rannte der Schüler trotz Rotlicht und geschlossener Schranke über die Gleise, als ihn die durchfahrende RB 84 der Westfrankenbahn, die von Miltenberg Richtung Osterburken fuhr, erfasste. Durch den Aufprall wurde der Junge so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

An der Haltestelle befanden sich mehrere Personen sowohl am Bahnsteig als auch in einer in Fahrtrichtung Zimmern stehenden S-Bahn. Die insgesamt rund 70 Personen wurden von Einsatzkräften betreut. Mehrere Kinder wurden im Anschluss an ihre Eltern übergeben. Die Ermittlungen zum Unfall dauern noch an. Ein Großaufgebot an Hilfskräften von Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Psychosozialer Notfallversorgung war an der Unfallstelle und kümmerte sich um die Zeugen, darunter zahlreiche Schüler.

Auch Ermittler der Kriminalpolizei und der Bundespolizei waren vor Ort, ebenso ein Notfallmanager der Deutschen Bahn. Der Zugverkehr war auf der Strecke zwischen Seckach und Osterburken für die Dauer der Vor-Ort-Ermittlungen ausgesetzt, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte.

Vor Ort an der Unfallstelle, die im Bereich der Gemarkungsgrenze zwischen Adelsheim und Osterburken liegt, machten sich auch die Bürgermeister Wolfram Bernhardt und Jürgen Galm ein Bild. "Als ich die erste Meldung erhielt, hoffte ich zunächst, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Doch das war leider nicht der Fall", sagte Galm. "Aufgrund der Uhrzeit ging meine Befürchtung dann gleich in Richtung Schülerverkehr." Wer selbst Kinder habe, könne sich vorstellen, was eine solche Nachricht für Eltern bedeute.

In Absprache mit der Fastnachtsgesellschaft sagte Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm die Rathausstürmung am Donnerstag ab. Ähnlich fiel auch die Reaktion seines Adelsheimer Amtskollegen aus: "Wir sind voller Trauer aufgrund des tragischen Ereignisses." Auch er sagte das Narrentreiben am Schmutzigen Donnerstag kurzerhand ab: "Wir sind sehr dankbar, dass die ,Gääswärmerzunft Adelsheim‘ die Absage der Rathausstürmung mit anschließender Feier in der Garage im Rathaus sofort mitgetragen hat."

Update: Donnerstag, 8. Februar 2024, 12.38 Uhr

Adelsheim/Osterburken. (rüb) Bei einem Bahnunfall hat ein 15-jähriger Junge am Donnerstagmorgen um 7.37 Uhr sein Leben verloren. Laut Zeugenaussagen wurde der Schüler beim Überqueren der Gleise im Bahnhof Adelsheim-Nord von einem einfahrenden Zug, der Richtung Osterburken fuhr, erwischt. Er starb noch an der Unfallstelle. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der vor Ort laufenden Ermittlungen, wie Annika Schulz, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Heilbronn, der RNZ auf Anfrage mitteilte.

Ein Großaufgebot an Hilfskräften von Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Psychosozialer Notfallversorgung ist an der Unfallstelle und kümmert sich um die Zeugen, darunter zahlreiche Schüler. Auch Ermittler der Kriminalpolizei und der Bundespolizei sind vor Ort, ebenso ein Notfallmanager der Deutschen Bahn. Der Zugverkehr ist bis auf Weiteres eingestellt.

Wie Adelsheims Bürgermeister Wolfram Bernhardt mitteilte, haben die Stadt und die Fastnachtsgesellschaft "Gäässwärmerzunft Alleze" alle närrischen Veranstaltungen für den Schmutzigen Donnerstag abgesagt.