Adelsheim/Buchen. (tra) Auf die Berufung der Angeklagten wurde das Urteil des Amtsgerichts Adelsheim am 12. Januar vom Landgericht Mosbach aufgehoben. Die Angeklagte wurde freigesprochen. In der Urteilsbegründung ist zu lesen, dass das der Angeklagten zur Last gelegte Verhalten weder den Straftatbestand der üblen Nachrede noch denjenigen der Beleidigung erfüllt.

Update: Mittwoch, 1. November 2023, 12.28 Uhr

Frau wegen übler Nachrede auf Telegram verurteilt

Adelsheim/Buchen. (tra) Vor dem Amtsgericht Adelsheim wurde am Donnerstagmorgen eine Teilnehmerin der Telegram-Gruppe "Buchen steht auf" wegen übler Nachrede zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Wie der Direktor des Amtsgerichts, Klaus Schrader, auf Nachfrage der RNZ mitteilte, ging es um einen Post in der Telegram-Gruppe vom Dezember 2020.

Die Beschuldigte hatte einen Screenshot eines RNZ-Interviews zum Thema Corona mit Pflegedienstleiter Kurt Böhrer und Ärztlichem Direktor Dr. Harald Genzwürker von den Neckar-Odenwald-Klinken kommentiert. Bezug nehmend auf Chefarzt und Pflegedienstleiter hatte sie behauptet, dass diese "durch falsche Behandlungen Menschen umgebracht" hätten. Das Gericht sah darin den Vorwurf der üblen Nachrede bestätigt.