Von Dominik Rechner

Adelsheim. Als "besonderer Beitrag zur sozialen Infrastruktur" wurde sie im Bericht der Rhein-Neckar-Zeitung zur letzten Sitzung des Beirats Innenstadt Anfang Juni angekündigt: Die Rikscha, oder auch "Schorsch", wie Birgit und Wolfgang Glasl ihr Gefährt mit den drei Rädern liebevoll nennen.

Mittlerweile ist die elektrisch unterstützte Rikscha