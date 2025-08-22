"Schorsch" rollt als Rikscha für mobilitätseingeschränkte Personen durch die Gemeinde
Es ist ein Projekt von Birgit und Wolfgang Glasl. Die Idee kam auf dem Deutschen Seniorentag Anfang April in Mannheim.
Von Dominik Rechner
Adelsheim. Als "besonderer Beitrag zur sozialen Infrastruktur" wurde sie im Bericht der Rhein-Neckar-Zeitung zur letzten Sitzung des Beirats Innenstadt Anfang Juni angekündigt: Die Rikscha, oder auch "Schorsch", wie Birgit und Wolfgang Glasl ihr Gefährt mit den drei Rädern liebevoll nennen.
Mittlerweile ist die elektrisch unterstützte Rikscha
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+