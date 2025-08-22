Freitag, 22. August 2025

Plus Adelsheim

"Schorsch" rollt als Rikscha für mobilitätseingeschränkte Personen durch die Gemeinde

Es ist ein Projekt von Birgit und Wolfgang Glasl. Die Idee kam auf dem Deutschen Seniorentag Anfang April in Mannheim.

22.08.2025
Birgit Glasl und ihr Mann Wolfgang fahren seit Juni mobilitätseingeschränkte Personen kostenlos mit ihrer Rikscha durch Adelsheim und die Umgebung. Foto: privat

Von Dominik Rechner

Adelsheim. Als "besonderer Beitrag zur sozialen Infrastruktur" wurde sie im Bericht der Rhein-Neckar-Zeitung zur letzten Sitzung des Beirats Innenstadt Anfang Juni angekündigt: Die Rikscha, oder auch "Schorsch", wie Birgit und Wolfgang Glasl ihr Gefährt mit den drei Rädern liebevoll nennen.

Mittlerweile ist die elektrisch unterstützte Rikscha




Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dominik Rechner
Redakteur
zu unseren Autoren  
