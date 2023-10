Neuer Standort für Seniorenheim gefunden

Adelsheim. (ahn) Beharrlichkeit zahlt sich aus. Und wenn dann unter dem Strich noch eine Win-Win-Situation steht – umso besser. Das dürften sich auch Martin Adel, Vorstandsvorsitzender der Johannes-Diakonie Mosbach, Tobias Albrecht, Geschäftsführer der Johannes-Diakonie RegioCare, sowie Hans Kübler von der FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH mit Sitz in Dossenheim, am Montagabend in der Sitzung

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote