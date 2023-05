Mareen Knoth wuchs in Adelsheim auf und lebt mittlerweile in Bischofsheim bei Mainz. Mit der Veröffentlichung ihrer Romane „Beyond the Stars“ (im Hintergrund links zu sehen) und am 25. Juli „Beyond the Horizon“ (kleines Bild) hat sie sich neben ihrer Gesangskarriere einen weiteren Traum erfüllt. Foto: privat