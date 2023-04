"Mr and Mrs Retro" öffnet in Seckach

"Vegetarian American Diner": "Mr and Mrs Retro" öffnet in Seckach

Im Großen und Ganzen möchte Nadja Rajewski die Räumlichkeiten, in denen etwa 60 Gäste Platz finden, so beibehalten, wie sie sind. Neben dem großen Gastraum gibt es noch eine kleine Lounge, die gerade von Jüngeren sehr gerne angenommen wird. Die gemütliche Bar soll mit weiteren LED-Lichtern ausgebaut werden. Diese können sowohl für eine gemütliche Beleuchtung als auch für Partystimmung sorgen. Damit stehen den Besuchern des Lokals alle Möglichkeiten offen. Vom entspannten Kaffeetrinken und Kartenspielen bis zum Feiern ist alles möglich.

Dort hat sie zehn Jahre Erfahrungen im Bereich Gastronomie gesammelt. Unter anderem hat sie eine Kneipe im Flughafen Schönefeld geführt. Eigentlich ist sie gelernte Arzthelferin. Nach 18 Jahren hat sie aber den Sprung in die Gastronomie gewagt. Nun ist sie über ihren Partner in Adelsheim gelandet.

"Ein Wahnsinnsambiente! Besser kann man es nicht haben", zeigt sich die neue Wirtin über den Flair der Räumlichkeiten und der Umgebung erfreut. Das trifft für die Berlinerin nicht nur auf den Gewölbekeller und den schmucken Biergarten direkt an der Seckach zu, sondern auch auf die Nähe zur Natur. "So etwas hat man in Berlin halt nicht", betont Nadja Rajewski.

Adelsheim. Das Dart-Bistro "Kleiner Löwe" in der Unteren Austraße in Adelsheim bekommt einen großen Bruder: Seit circa drei Wochen hat das Kellerlokal "Zum Löwen" geöffnet. Die Berlinerin Nadja Rajewski, die durch ihren Partner ins Bauland kam, hat das Kellerlokal übernommen und möchte hier einen Treffpunkt für Jung und Alt schaffen. Außerdem ist es ihr ein besonderes Anliegen, dass sich auch Frauen bei ihr wohlfühlen und gerne kommen, da in den anderen Kneipen in Adelsheim häufig nur Männer anzutreffen seien, wie sie sagt.

Von Anna-Lena Farrenkopf

Außerdem spielt Musik für die neue Wirtin eine große Rolle: Neben den Möbeln, die sie von der Vorbesitzerin übernommen hat, stehen gleich zwei Klaviere und eine Gitarre bereit. Die Instrumente sollen zum Musikmachen animieren und können jederzeit genutzt werden. Damit möchte die Betreiberin vor allem auch die Jugend ins Bistro locken. "Alle drei Monate soll hier eine Band für die Jugend spielen." Außerdem sind weitere Konzerte mit Bands geplant. "Gerade der Gewölbekeller sorgt für einen tollen Klang", meint die neue Pächterin.

Doch sie will nicht nur die Jugend, sondern alle ansprechen. "Ich versuche, alle Generationen zu gewinnen. Frauen und Männer sind hier gleichermaßen willkommen."

So können die Räumlichkeiten zum Beispiel für Familienfeste oder Geburtstage gebucht werden. Das Besondere dabei: Die Gäste können ihr eigenes Essen mitbringen. Für die Getränke sorgt dann Nadja Rajewski, die vorerst den Betrieb zusammen mit ihrem Partner alleine stemmen will.

Doch natürlich gibt es im "Löwen" auch kleine Snacks: Von Salaten über Käseplatte bis hin zu Würstchen wird etwas für den kleinen Hunger zwischendurch angeboten. "Wir sind kein Restaurant und haben keinen eigenen Koch."

Daneben gibt es noch Spezialitäten vom Grill – und zwar im gemütlichen Ambiente des Biergartens. Dieser soll noch ausgebaut werden. So sollen für den Sommer weitere Sitzgelegenheiten aufgestellt werden, damit Gäste das schöne Wetter in ruhiger Umgebung direkt neben der Seckach genießen können. Um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, soll das kleine Häuschen, das bereits außen steht, umgebaut werden und eine Zapfanlage und Kühltheke für die Getränke bekommen. Für den Einbau der Zapfanlage steht die Betreiberin bereits mit einer Brauerei in Kontakt.

Damit Gäste auch von weiter her in den "Löwen" kommen können, stehen auf dem Parkdeck direkt neben dem Lokal genügend Parkplätze zur Verfügung.

"Ich hoffe, unser Angebot wird angenommen. Ich versuche, es für jeden gemütlich zu machen", so Nadja Rajewski.