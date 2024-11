Adelsheim. (adb) Johann Prokosch könnte der lebende Beweis dafür sein, wie fit und munter die Liebe zu Musik und Gesang halten kann: Am heutigen Sonntag feiert der Adelsheimer bei bemerkenswerter Vitalität und Frische seinen 90. Geburtstag – eine stolze Zahl, die man ihm nicht ansieht.

Geboren wurde er am 24. November 1934 in Drohatin im Böhmerwald nahe der bayrischen Grenze. Seine sudetendeutsche Herkunft hat er nie vergessen – bis heute kommen Heimatgefühle auf, wenn er darüber spricht und über Bekannte erzählt, die aus dem Böhmerwald stammen und auch im Neckar-Odenwald-Kreis sesshaft wurden. "Bis zur Vertreibung besuchte ich die Volksschule. Dann kam ich mit meiner Mutter und zwei Geschwistern nach Eberstadt, wo ich meinen Hauptschulabschluss gemacht habe", berichtet er.

Im April 1949 begann Johann Prokosch eine Bäckerlehre bei der Mosbacher Bäckerei Weber und ging drei Jahre auf die "Walz" durch verschiedene Bäckereien Deutschlands; im Mai 1957 absolvierte er die Meisterprüfung. Seinem Lehrberuf blieb der Jubilar ein Leben lang treu: "1962 machte ich mich selbstständig und pachtete eine erste Bäckerei, ehe es 1962 nach Adelsheim ging. Dort hatte ich bis 1996 eine Bäckerei in der Hardtstraße – dann kam die Rente", erklärt er.

Einen großen Stellenwert in seinem Leben haben seit jeher, aber umso mehr seit dem Ruhestand die Hobbys: Johann Prokosch fotografiert gern, liebt Filme und erhebt als leidenschaftlicher Sänger bis heute seine Stimme in zwei Adelsheimer Chören. Das ergab sich in einem Fall eher zufällig: Bereits 1969 trat er dem Gesangverein Adelsheim als Passivmitglied bei – um 37 Jahre später und mit 72 Jahren in den Chor einzusteigen. "Ich bin immer noch begeistert. Das Singen und die Musik sind meine große Freude", schildert der Jubilar und lobt auch die "freundliche Chorgemeinschaft".

Diese findet er auch im Kirchenchor Adelsheim, in den er 1998 eingetreten ist. Besonders stolz ist der äußerst mobile "Neunziger" auf die Dankesurkunde des Diözesan-Cäcilienverbands Freiburg, die er 2023 zur 25-jährigen Ehrung als aktiver Sänger erhielt. "Außerdem habe ich begonnen, Keyboard zu spielen, und bereits einige Lieder geschrieben", betont er stolz und verweist im RNZ-Gespräch auf eigens kreierte Notensätze der Eigenkompositionen.

Vielleicht halfen ihm die Musik und sein positiv eingestelltes Gemüt auch dabei, manchen Schicksalsschlag in seinem Leben zu verdauen: Nur wenige Monate nach der Schließung der Bäckerei starb seine Frau Edith, die er 1957 geheiratet hatte. Auch der angenommene Sohn starb 2013 bei einem Unfall – umso größer ist heute die Freude über seinen Enkel Vidor und seine aus Waldhausen stammende Lebensgefährtin Else, die er gern und häufig besucht.

Auf die Feier in der "Seeterrasse" freut sich Johann Prokosch bereits sehr: "Meine Hauskapelle ist auch dabei", bemerkt er. Gern schließt sich die RNZ den sicher zahlreichen Gratulanten mit den besten Glück- und Segenswünschen an.