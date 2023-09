Adelsheim. (kr) Am Sonntag, 15. Oktober, wird Adelsheim zum Entenmekka. Das traditionelle Adelsheimer Herbstfest des Gewerbevereins verwandelt die Innenstadt in ein wahres Entenparadies. Unter dem Motto "Adelsheimer Enten-Ralley" erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt mit dem Thema "Enten" in vielfältigster Form.

Nach den gelungenen Herbstfesten vergangener Jahre und einer durch die Pandemie erzwungenen Pause kehrt das Herbstfest in diesem Jahr wieder mit großem Ideenreichtum zurück. Hans-Jörg Besser, Vorsitzender des Gewerbevereins, gibt einen kleinen Vorgeschmack, möchte aber noch nicht alles verraten: "Dieses Jahr werden wir Adelsheim mit einem Meer von ,Enten‘ überschwemmen: vom kultigen Citroën 2CV, liebevoll als ,Ente‘ bezeichnet, über künstlerisch gestaltete Exponate bis hin zu kulinarischen Entenspezialitäten."

Das wird vor allem beim Blick auf das abwechslungsreiche Programm deutlich, das man in diesem Jahr wieder auf die Beine gestellt hat. Schon seit Monaten ist das Kreativteam des Gewerbevereins mit Unterstützung von Freiwilligen und Institutionen damit beschäftigt, ein einzigartiges und innovatives Konzept rund um das Thema "Enten" zu entwickeln. Mit viel Leidenschaft und Kreativität hat das Team ein Programm geplant, das die Besucher begeistern wird.

"Unser Kreativteam hat hart gearbeitet, um ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm zu gestalten. Von der Kunstausstellung im Rathaus über den ökumenischen Gottesdienst bis zum ,Ententanz‘ im Schlossgraben – wir haben für jeden etwas dabei", schwärmt Roselies Bäumler vom Kreativteam. "Eine tolle Aktion wird eine Personenrallye sein, bei der die Teilnehmer mit einer Holz-Ente einen kleinen Parcours meistern müssen und Preise gewinnen können. Es wird ein Riesenspaß für Jung und Alt", so Bäumler.

Ein besonderes Highlight des Tages wird auch die 2CV-Rallye sein. Zahlreiche Klassiker dieses kultigen Automobils werden im Baulandstädtchen erwartet und sich in einem Korso präsentieren. Für Autoliebhaber und Fans des Citroën 2CV ein absolutes Muss. Nicht nur können die Besucher die verschiedenen Modelle bestaunen, sie haben auch die Möglichkeit, für ihr Lieblingsauto zu stimmen und bei einem Gewinnspiel die beliebten Adelsheimer Einkaufsgutscheine zu gewinnen.

Musikliebhaber dürfen sich gleich auf mehrere musikalische Darbietungen freuen. Die Big Band des EBG, "Debbi and the Jazzmen" und der Gesangverein Adelsheim werden für stimmungsvolle Klänge in der Innenstadt sorgen und das Publikum mit ihren Melodien verzaubern.

Tanzbegeisterte können sich von den Darbietungen, ob nun der klassische "Ententanz" oder moderne Interpretationen der Tanzschule Boger, inspirieren lassen und vielleicht selbst das Tanzbein schwingen.

Abgerundet wird das Herbstfest durch einen großen Flohmarkt auf dem Rossparkplatz sowie den verkaufsoffenen Sonntag der Adelsheimer Einzelhändler von 12 bis 17 Uhr, bei dem die Gäste zahlreiche interessante Angebote und die neuesten Herbstkollektionen entdecken können. Auch in den Außenbereichen sorgen die Gewerbetreibenden mit zahlreichen Aktionen für Unterhaltung und Einkaufsspaß.

Für das leibliche Wohl der Besucher ist auf dem Herbstfest durch die örtlichen Gastronomen und Gewerbetreibenden mit verschiedenen Essens- und Getränkeständen gesorgt.

Mit einem solch breit gefächerten Programm steht dem Herbstfest nichts im Wege. "Jeder von Ihnen ist herzlich eingeladen, dieses besondere Fest mit uns zu feiern. Und für diejenigen, die mit ihrem eigenen 2CV-Auto, bei der Personen-Ralley oder einer kreativen Idee Teil des Festes sein möchten – zögern Sie nicht und melden sie sich beim Gewerbeverein. Gemeinsam machen wir das Adelsheimer Herbstfest 2023 wieder zu einem Erfolg!", so Hans-Jörg Besser abschließend.

Info: Kontakt: Telefon 06291/1366; E-Mail: besseroptik@gmx.de