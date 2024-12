Von Elisabeth Englert

Adelsheim. "Predigen und segnen sind meine liebsten Amtshandlungen", erzählt Pfarrerin Juliane Kautzmann – und man glaubt es ihr sofort angesichts ihrer leuchtenden Augen. Sie wirkt zufrieden, in sich ruhend, scheint angekommen zu sein – zwar nicht im Pfarrhaus, noch wohnt sie zur Miete, vielmehr in "ihrer" Kirchengemeinde in Adelsheim, in der sie