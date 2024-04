Adelsheim. (pm) Bald ist es wieder so weit: Das Freibad Adelsheim startet am Freitag, 3. Mai, in die neue Saison. Die Becken und die Anlage wurden auf die neue Saison vorbereitet, somit steht der Schwimmbadsaison im solarbeheizten Freibad nichts mehr im Wege. Das Bad ist bei günstiger Witterung täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

"Die Preise sind familienfreundlich und bleiben in der neuen Badesaison unverändert", lässt die Stadt in einer Pressemitteilung verlauten.

Die Preise im Überblick: regulärer Preis (ab 16 Jahren) 4 Euro, reduzierter Preis 2 Euro, Familie (eigene Kinder bis 15 Jahren) 8 Euro, Feierabendkarte (ab 17.30 Uhr) 2,50 Euro, Gruppenkarte (ab 15 Personen) 1,80 Euro (pro Person), 10er-Karte regulärer Preis 36 Euro, 10er-Karte reduzierter Preis 18 Euro, Jahreskarte regulärer Preis 80 Euro, Jahreskarte reduzierter Preis 40 Euro, Jahreskarte Familie 150 Euro.

Für den reduzierten Preis können Kinder und Jugendliche (fünf bis 15 Jahre), Schüler, Studenten, Schwerbeschädigte und Körperbehinderte ab 50 Prozent Minderung der Erwerbsfähigkeit, Leistungsempfänger von ALG II oder Sozialhilfe Tickets bekommen.

Vorab können bereits ab sofort in der Stadtkasse Karten für die neue Freibadsaison erworben werden.