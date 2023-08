Von Kevin Retlich

Adelsheim. Mit einem bunten Mix aus Unterhaltung, kulinarischen Köstlichkeiten und historischen Einblicken ins Schützenwesen ging das Adelsheimer Volks- und Schützenfest über die Bühne. Vier Tage lang lockte es zahlreiche Besucher in die idyllische Baulandstadt.

Der Auftakt erfolgte am Freitag mit einem Festakt der Schützen in der Eckenberghalle. Parallel dazu sorgte das DJ-Duo "Amax" für Unterhaltung im Stadtgarten, und die Gäste genossen die kulinarischen Spezialitäten des Teams vom Restaurant "Alessia". So wurde der Start des Festes bis weit nach Mitternacht gefeiert.

Das Adelsheimer Volks- und Schützenfest bot ein buntes Programm. Fotos: Kevin Retlich

Am Samstag erreichte das Fest mit dem Kreisschützenfest seinen Höhepunkt. Ein großer Festumzug mit mehr als 500 Teilnehmern zog durch die Straßen der Stadt. Neben zahlreichen Schützen sorgten auch Kindergärten, die "Gäässwärmerzunft", Gäste aus der Partnergemeinde Berchères-sur-Vesgre, die Johannes-Diakonie und viele weitere Vereine für ein buntes Bild. Der Musikverein Seckach, der Fanfarenzug der Stadt Osterburken und die Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim sorgten für beste Unterhaltung.

Im Anschluss begrüßte Oberschützenmeister Armin Schweizer die Gäste im Festzelt. Landrat Dr. Achim Brötel war extra gekommen, um der Schützengesellschaft Adelsheim ein Geschenk des Landkreises zu überreichen. Er zeigte sich erfreut über die Größe des Festzuges, die im Kreis selten zu finden sei. Auch Kreisschützenmeister Werner Mächtel sprach einige Grußworte. "Ich wünsche viel Spaß beim diesjährigen Volks- und Schützenfest!", rief Bernhard Bopp als Vertreter der am Fest beteiligten Vereine und Ehrenamtlichen. Bürgermeister Wolfram Bernhardt freute sich über die Anwesenheit vieler Ehrengäste, ehemaliger Adelsheimer und Freunde aus der französischen Partnergemeinde. Den Bieranstich übergab Bernhardt an Minister Peter Hauk, der mit fünf Schlägen das Fass anzapfte.

Auf dem gesamten Festgelände und den drei Festplätzen herrschte das ganze Festwochenende reges Treiben. Zahlreiche Marktstände lockten mit regionalen Spezialitäten und kunsthandwerklichen Produkten. Die Besucher genossen das vielfältige Angebot, darunter Kinderschminken oder eine Ausstellung zum Schützenwesen.

Am Samstagabend wurde das Fest mit Unterhaltung von Bernd "Luggi" Leitner am Rathausplatz fortgesetzt. Am Marktplatz begeisterte der Musikverein Schlierstadt mit Blasmusik. Die Band "Dirty Dirk and the Done Dirt Cheaps" brachte die Rockhits der 80er Jahre auf die Bühne am Stadtgarten. Die Besucher hatten die Möglichkeit, an der neuen Cocktailbar unter den Carports oder in der Weinlaube anzustoßen.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Familientags. Dieser begann mit einem ökumenischen Gottesdienst, und die Jugendkapelle Adelsheim sorgte für hervorragende Unterhaltung im Festzelt. Den ganzen Tag über gab es zahlreiche Aktionen und Bühnenprogramm, darunter Kinderschminken, ein Puppentheater, Auftritte vom Chor der Martin-von-Adelsheim-Schule und den Tanzgruppen der "Gäässwärmerzunft" sowie eine Spielstraße und ein Wasserspielmobil. Auch die Schausteller und Marktbeschicker sorgten mit Karussell und Marktständen für Spaß bei der ganzen Familie.

Im Rathaus konnte man die Ausstellung "200 Jahre Schützenwesen in Adelsheim" besichtigen. Außerdem bestand die Möglichkeit, die umfangreiche Jubiläumsfestschrift zu erwerben.

Am Abend fand im Festzelt eine Schmuckmodenschau statt, während "Mark ’n’ Simon" am Jugendhausplatz mit ihrer einzigartigen Mischung aus Gesang, Gitarrenspiel und Comedy begeisterten. Am Rathausplatz sorgte Bernhardt Schieß für die passende musikalische Atmosphäre, indem er das Publikum in die 70er und 80er Jahre entführte, und am Marktplatz trat die Band "Me and My Brother" auf.

Ein besonderes Highlight war der große Zapfenstreich der Schützengesellschaft Adelsheim im Schlosshof des Unterschlosses. Zusammen mit der Feuerwehr und der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim bildete er den feierlichen Abschluss des Festwochenendes im Fackelschein.

Am Montag klang das Fest gemütlich aus mit dem Tag der Behörden und Firmen. Am Abend fand die Preisverleihung des Preisschießens der Schützengesellschaft Adelsheim im Festzelt statt.

Das Adelsheimer Volks- und Schützenfest hat erneut bewiesen, dass es ein Fest für die ganze Familie ist. Bürgermeister Wolfram Bernhardt zog eine positive Bilanz: "Das Volks- und Schützenfest war ein voller Erfolg. Ich möchte mich bei den Organisatoren und den vielen ehrenamtlichen Helfern herzlich bedanken. Ohne ihr Engagement wäre ein solches Fest nicht möglich. Solche Veranstaltungen sind wichtig für unsere Gemeinschaft, denn hier trifft sich Alt und Jung. Es war schön zu sehen, wie viele Besucher aus Adelsheim und der Umgebung gekommen sind, um gemeinsam zu feiern und eine gute Zeit zu haben."