Adelsheim. (dore/pm) Hard-Rock, Metal, Pop, Hitparade, Jazz, Soul oder Rave: Die Bandbreite des musikalischen Spätsommer/-Herbstprogramms im Adelsheimer "Löwenkeller" (auch bekannt als Kellerlokal "Zum Löwen") ist groß und hat für fast jeden Geschmack, für jedes Alter etwas zu bieten.

"Wir haben das letztes Jahr ins Leben gerufen mit einem Oldie-Abend, dann kam die nächste Band, es wurde gut angenommen, und so hat sich das entwickelt", blickt Bernd Jaschek, der die Veranstaltungen im "Löwenkeller" organisiert, im Gespräch mit der RNZ noch einmal kurz auf die Anfänge zurück.

In diesem Herbst will man dem Ganzen noch einen drauf setzen: "Zwei Raves hatten wir schon in den letzten beiden Wochen, mit den Bands geht’s am Samstag los", freut sich Jaschek. Zusammen mit "Löwenkeller"-Wirtin Nadja hat er der RNZ das Programm vorgestellt:

> "The Suitable Bastards", Samstag, 31. August, ab 22 Uhr: Mit den "Suitable Bastards" kommt in dieser Nacht die dreiköpfige, mittlerweile einjährige Band aus dem südlichen Bauland in den "Löwenkeller" zurück. Die "Bastards" sind eine knallharte Liveband – zu sehen auch unlängst beim "Help"-Festival in Rinschheim, die nur eigenes, selbst komponiertes Songmaterial verwendet.

Die „Suitable Bastards“ wollen am Samstag, 31. August, dem Publikum im „Löwenkeller“ so richtig einheizen. Foto: privat

Die Band fängt mit ihren Songs den klassischen Hard-Rock der 70er ein und gestaltet ihn in ihren eigenen Sound um, der vor allem aus einem Mix von schnellen, harten Riffs mit eingängigen melodischen Passagen besteht. Wie es sich für die Hard-Rocker gehört, ist natürlich auch die eine oder andere Ballade zu hören. Ihren ersten Auftritt im "Löwenkeller" hatten sie im Dezember 2023.

Mittlerweile haben die Jungs mit "Like a Hurricane" ihr erstes Album auf den Markt gebracht, ihr Songmaterial verfeinert, viele Gigs hinter sich und die Liveauftritte dabei noch professioneller gestaltet. Die neue CD ist an diesem Abend ebenso vor Ort erhältlich.

Als Vorband spielt die Sennfelder Band "SNC".

> "Debbie and the Jazzmen", Freitag, 6. September, von 19.30 bis 22 Uhr: "Debbie and the Jazzmen" besteht aus sieben Musikern, die zum ersten Mal in der Bigband des Eckenberg-Gymnasiums Adelsheim zusammen musiziert haben. Nach einem runden Geburtstag eines ehemaligen Lehrers und einigen Familienfeiern entschloss man sich, eine Band in dieser Konstellation zu bilden, obwohl man mittlerweile von Heidelberg bis Würzburg verstreut wohnt.

Das Repertoire erstreckt sich heute von Jazzstandards über R&B bis hin zu Bigband-Klassikern und wird durch Gesangsstücke aufgewertet: Jack Hargrove, John Coltrane und durchaus auch ein Frank Sinatra. Manche werden sich an den Volksfestfrühschoppen am Sonntag in Adelsheim erinnern.

> "Should have known", Freitag, 13. September, ab 22 Uhr: Im Anschluss an die Veranstaltung "Wein und Musik" im Oberschloss geht die Party mit der Band "Should have known" ab 22 Uhr im "Löwenkeller" weiter. Harte Riffs, druckvolle Gitarren, eingängige Melodien und mehrstimmiger Gesang – Das ist der Sound von "Should have known". Mit Steffen Gold an Bass und Vocals, Rene Gold und Thorsten Gehrig an den Gitarren und Andreas Keller an den Drums sind die Alternative-Rocker aus Nordbaden bereits seit 2011 in der hiesigen Rockszene unterwegs.

Das Songwriting von "SHK" ist weit gefächert. So findet man im Set der Jungs neben Alternative- und Stoner-Rock auch die ein oder andere Ballade bis hin zum klassischen Punkrocksong. Bei ihren Auftritten lassen sich die Jungs von "SHK" auch immer wieder zum ein oder anderen Cover der etwas härteren Gangart hinreißen. Wem also "Volbeat", "S.O.A.D.", "Foo Fighters, "Korn" oder "Rammstein" ein Begriff ist, der dürfte bei einem "SHK"-Gig auf jeden Fall auf seine Kosten kommen.

> "Optical Flow", Samstag, 21. September, ab 19 Uhr: "Optical Flow" ist eine Newcomerband aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Die Mitglieder der Band mit Frontfrau Nelli Koppanyi haben in den unterschiedlichsten Konstellationen schon Musik miteinander gemacht, beispielsweise in der Schulbigband. Die fünfköpfige Band hat ihren ersten offiziellen Auftritt im "Löwenkeller".

"Das freut uns ganz besonders", sagen Bernd Jaschek und Nadja. Songs von Amy Winehouse und Adele sollten der in klassisch gefühlvollen Liedern nicht unerfahrenen Nelli Koppanyi auf den Leib geschneidert sein, aber auch Soul von Aretha Franklin und "Sam & Dave", oder Songs von Elvis, "Blondie" und den "Beatles" stehen auf der Songliste.

> Gewölbekeller-Rave, Samstag, 27. September, ab 20 Uhr: Techhouse, Techno, Schranz, Hardtekk: DJ "Gini", DJ "Marvx" und DJ "Landre" legen auf, und der Dancefloor bebt.

> Oktoberfest-Abend, Samstag, 5. Oktober, ab 18 Uhr: Es gibt traditionell bayrische Schmankerl wie Schweinshaxn im "Löwenkeller".

> Oldie-Abend, Samstag 26. Oktober, ab 20 Uhr: "Die ersten beiden Oldie-Abende waren harte, aber wunderschöne Nächte für die DJ’s und das Partypublikum. Deshalb auf ein Neues, nun schon zum dritten Mal, im Herbst 2024"", kündigt Bernd Jaschek an. Wieder werden der alte "Club 72"-Sound und die 80er-Hits des Jugendhauses hervorgeholt und im "Löwenkeller" an den Start gebracht.

Wieder dabei sind die beiden DJ’s aus dem Rosenweg: Paule und Jeschke. Sie verlagern ihren nachbarschaftlichen Beat- und Hardrocksound in die Katakomben des Löwenkellers, ebenso wie ihre "Born to be wild"-Mentalität auf dem Weg über den "Highway to Hell" bis zum "Stairway to Heaven", der Hymne des Wilden Südens. Gespielt wird was das Publikum mag und pusht, von der "Andrea Doria" über die "Angie" bis es die "Mamma Mia" in den "Wahnsinn" treibt.

Westerland, San Franciso und Mendocino werden angesteuert, und dabei sollte der "Whiskey in de Jar" beim Absingen von "Sweet Home Alabama" nicht zu kurz kommen. Von der "Löwen"-Jugend wurde geäußert, dass man nach Mitternacht doch bitte handgemachte Hard-Rock-Musik spielen sollte. Ein Heimspiel für die beiden Jungs, die mit "Led Zeppelin", AC/DC, "Whitesnake" oder "Deep Purple" punkten können.

> "The Blackberries", Samstag, 2. November, ab 20 Uhr: Die "Blackberries" fanden 1995 zusammen und sind in der Region mit ihrem Repertoire aus Musik der 60er und 70er Jahre sowie ausgesuchten Stücken aus Pop und Country unterwegs. Eigentlich sollte 2005 Schluss sein, jedoch gab es immer wieder Anfragen und Wünsche aus der Fangemeinde. Dadurch ergab es sich, dass die drei Musiker, Bernhard Schiess (Keyboard/Gesang), Günter Bohleber und Hartmut Rauch (Gitarren/Bass/Gesang) den Kontakt nach Corona intensivierten und hin und wieder einen öffentlichen Auftritt absolvieren, sowie bereits im Herbst 2023 im "Löwenkeller".

Das aktuelle Programm umfasst ein akustisches Eingangsset mit Titeln von "The Byrds", "CCR", "The Beatles", "The Kinks Oldies", ein Set mit Schlagern, Rock ’n’ Roll und Partymusik sowie ein drittes Set mit einer Mischung aus ausgesuchten Ohrwürmern.

> Besenfest, Samstag, 9. November, ab 16 Uhr: Es wird Kesselfleisch und Schankweine von Weinbauern aus der Umgebung geben.

> "Hard and heavy", Samstag, 30. November, ab 20 Uhr: DJ’s legen auf – von "Led Zeppelin", den "Foo Fighters", "Volbeat" und Greta van Fleet über "AC/DC", "Metallica" und "Nirvana" wird alles gespielt, was das Hard-Rock-Herz begehrt.

> Session mit lokalen Musikern, Samstag, 21. Dezember, ab 21 Uhr: "Mehrere Bands und Musiker, die Lust und Laune haben, können auftreten, querbeet soll bei dieser Weihnachtssession alles Mögliche gespielt werden", informiert Bernd Jaschek.