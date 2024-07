Adelsheim. (kr) Vom 5. bis 8. Juli verwandelt sich die Adelsheimer Innenstadt wieder in eine pulsierende Festmeile, die Besucher aus nah und fern anzieht. Das 75. Adelsheimer Volksfest verspricht, eines der Highlights des Jahres zu werden. Die Organisatoren haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das keine Wünsche offen lässt. Von aufregenden Fahrgeschäften über kulinarische Köstlichkeiten bis hin zu musikalischen Highlights ist für jeden etwas dabei – ein Fest für die ganze Familie.

Bereits am Freitagabend startet das Jugendhaus das Festwochenende mit einem spannenden Vorprogramm. Ab 17.30 Uhr öffnen die Essens- und Getränkestände am Stadtgarten. Das Restaurant "Alessia" steht mit russischen Spezialitäten für das leibliche Wohl bereit. Sportfans kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Die Übertragung des EM-Viertelfinalspiels und der Abschluss des Stadtradelns stehen auf dem Programm und sorgen für sportliche Highlights. Anschließend übernimmt DJ "DomAir" das Zepter und bringt mit heißen Beats die Menge in ausgelassene Partystimmung. Parallel dazu eröffnet in der alten Mühle die Kunstausstellung "Kinderarbeit", und im Schlosspark verzaubert "Adelsheim Leuchtet" die Besucher.

Der Samstag beginnt um 14 Uhr mit dem großen Festumzug. Zahlreiche Vereine, Organisationen und Kindergärten haben sich auch in diesem Jahr wieder zusammengefunden, um in den Straßen für ein buntes Bild zu sorgen. Es folgt die Festeröffnung mit dem Fassanstich auf dem Marktplatz. Zeitgleich öffnet das Café im Kulturzentrum seine Türen und verwöhnt die Besucher mit einer reichhaltigen Auswahl an leckeren Kuchen und Torten. Für die musikalische Untermalung des Nachmittags sorgt die Feuerwehr- und Stadtkapelle und schafft so eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Um 17.30 Uhr steht ein besonderes Highlight auf dem Programm: Auf der Marktplatzbühne feiert die Bauländer Trachtengruppe ihr 50-jähriges Bestehen. Der Samstagabend bietet ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm: Der Musikverein Schlierstadt sorgt im Festzelt auf dem Marktplatz für zünftige Stimmung, während Bernd "Luggi" Leitner am Rathausplatz seine musikalischen Künste zum Besten gibt. Gleichzeitig rockt die Band "Korpus16" das Festzelt im Stadtgarten. Für diejenigen, die es etwas ruhiger mögen, öffnet die Bowlebar ihre Türen und lädt mit erfrischenden Getränken zum Verweilen ein. Fußballfans können sich auf die Übertragung des EM-Viertelfinalspiels am Jugendhaus freuen, während kunstinteressierte Besucher in der alten Mühle die Kunstausstellung oder "Adelsheim Leuchtet" besuchen können.

Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt. Ab 11 Uhr startet der Fest- und Marktbetrieb mit einem Jazzfrühschoppen, bei dem "Debbi and the Jazzman" für musikalische Genüsse sorgen. Im Kulturzentrum erwartet die Besucher eine reichhaltige Auswahl an Kaffee und Kuchen. Am Nachmittag öffnet im Sitzungssaal des Rathauses eine Kunstausstellung der Hector-Kinderakademie, während zeitgleich die Kunstausstellung in der alten Mühle besucht werden kann. Die Fachgeschäfte laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Ein besonderes Highlight ist das Zeitzeugengespräch anlässlich des 75. Adelsheimer Volksfests um 15 Uhr am Marktplatz, bei dem Geschichten und Erinnerungen geteilt werden. Umrahmt wird das Gespräch von musikalischen Auftritten und einem kleinen Theaterstück. Die Jugendkapelle Adelsheim übernimmt anschließend die musikalische Unterhaltung am Marktplatz, und am Abend sorgt Bernhardt Schiess für gute Stimmung am Rathausplatz. Der Tag endet mit der traditionellen Preisverleihung des Volksfestschießens der Schützengesellschaft.

Der Volksfestmontag beginnt um 12 Uhr mit dem Nachmittag der Firmen und Behörden, die sich mit Vereinen und der Bevölkerung zum gemeinsamen Mittagessen auf dem Marktplatz treffen. Ab 17 Uhr startet erstmals die After-Work-Party im Festzelt mit Bar auf dem Marktplatz. DJ "Raaf" sorgt mit Classic Rock für Stimmung, bevor die Band "Me and my Brother" den krönenden Abschluss des Festes bilden und für einen gelungenen Ausklang sorgen.

Neben dem abwechslungsreichen Bühnenprogramm gibt es eine Vielzahl an Attraktionen. Am Samstag laden die beiden Kindergärten am Jugendhausplatz zu fröhlichen Kinderspielen und fantasievollem Kinderschminken ein. Am Sonntag übernehmen die Tänzerinnen der Zunft das Kinderschminken und verwöhnen die Besucher mit köstlichen Waffeln. "Knurps Puppentheater" zieht die Kinder mit faszinierenden Geschichten und bunten Figuren in seinen Bann. Zusätzlich bietet der Förderverein der Martin-von-Adelsheim-Schule am Sonntag einen spannenden Spieleparcours am evangelischen Gemeindehaus an.

Während der gesamten Festtage lädt ein großer Vergnügungspark in der Innenstadt mit Fahrgeschäften und vielfältigen Marktständen zum Verweilen ein. Von Samstag bis Montag findet zudem ein Flohmarkt der Schützengesellschaft unter den Carports statt.

Natürlich ist nicht nur für ein buntes Programm, sondern auch für das leibliche Wohl gesorgt. Die Adelsheimer Vereine bieten rund um den Marktplatz Bratwurst, Steaks, Pommes, Hähnchen und vieles mehr an. Am Sonntag wird zusätzlich Grillbraten mit Spätzle als Mittagessen angeboten. Im Rathausinnenhof können Weinliebhaber in der Weinlaube des Tennisclubs edle Tropfen und leckere Seelen genießen.