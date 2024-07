Adelsheim. (pm) Am vergangenen Freitag verabschiedete das Eckenberg-Gymnasium den Abiturjahrgang. Wie üblich, war dies der Moment für eine Rückschau auf die Jahre am EBG und für einen Ausblick in die Zukunft.

Schulleiter Martin Klaiber griff in seiner Eröffnungsrede die später noch zu hörenden musikalischen Beiträge des Abends auf und leitete hieraus hilfreiche Werte wie Mut,