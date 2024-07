Adelsheim. (jam) 69 Schüler des Eckenberg-Gymnasiums haben seit Dienstag die Gewissheit: Sie haben ihr Abitur in der Tasche. "Manche von euch haben es noch einmal spannend gemacht, bei anderen brauchte es sogar ein Wunder", wandte sich die Prüfungsvorsitzende, die Osterburkener Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel, nach dem Abschluss der mündlichen Prüfungen an die Absolventen. Freude und Erleichterung überwogen zwar in diesem Moment, etwas gedämpft war die Stimmung im Foyer des EBG aber doch: Von den 76 angetretenen Schülern haben es sieben nicht im ersten Anlauf geschafft; drei von ihnen erhalten innerhalb einer Woche noch eine zweite Chance, ihre Hochschulreife zu erlangen.

Beim offiziellen Festakt am morgigen Freitag erhalten vorerst also "nur" 69 EBG-Schüler ihr Abiturzeugnis, diese Zahl kann aber noch wachsen. Der vorläufige Schnitt beträgt 2,29. Großen Anteil an diesem ordentlichen Gesamtergebnis haben gleich drei Schülerinnen mit der Traumnote 1,0: Loreen Ehms aus Unterschefflenz, Larissa Reisch aus Siglingen und Fiona Bork aus Adelsheim. Bei 17 weiteren Schülern steht die "1" vor dem Komma. Ein Schüler möchte namentlich nicht erwähnt werden.

Die erfolgreichen Absolventen

Luca Albert, Philipp Albrecht (beide Neudenau), Nicolas Alford (Bieringen), Sophia Anderle, Stephan Anderle (beide Kreßbach), Mari-Matthea Anders (Dallau), Moritz Bahlmann (Roigheim), Sebastian Bangert (Hemsbach), Fabienne Birkert (Bieringen), Joanna Blankenburg (Großeicholzheim), Fiona Bork (Adelsheim), Milena Brunn (Zimmern), Emy Buchmann (Osterburken), Hannah Ditter (Seckach), Philipp Dodaj (Hirschlanden), Lea Dörzbacher (Großeicholzheim), Loreen Ehms (Unterschefflenz), Diana Erchov (Möckmühl), Olivia Fink (Adelsheim), Paul Frey (Mosbach), Tabea Geier (Dallau), Ariella Graf (Heilbronn), Angelina Gramlich (Adelsheim), Tobias Gramlich (Hemsbach), Ilinca-Ioana Grigore (Oberkessach), Amelie-Sophie Haas (Rittersbach), Jule Hack (Neckarburken), Alicia Hafen (Billigheim), Hannah Haiml (Neudenau), Sarah Hennegriff (Erlenbach), Daniel Heß (Unterschefflenz), Helen Hoffmann (Dallau), Nikita Homeier (Billigheim), Theresa Huber (Großeicholzheim), Zoe Hügel (Seckach), Lea Knörzer (Oberkessach), Astrid König (Seckach), Nelli Koppányi (Osterburken), Franziska Koskivuori (Leibenstadt), Greta Krauth (Mittelschefflenz), Iven Landes (Siglingen), Monika Ludwig (Wemmershof), Nele Mackert (Sindolsheim), Larissa Majer, Lisa Matter (beide Widdern), Leonie Möhler (Adelsheim), Georg Ognew (Widdern), Ella Peters (Roigheim), Bianca Pflugfelder (Widdern), Lisa Philipp, Laura Rechnitzer (beide Seckach), Franziska Rein (Sennfeld), Larissa Reisch (Siglingen), Zoey Ries (Unterkessach), Marie Schmitt (Hemsbach), Anna Schonder (Berlichingen), Emily Schulz (Osterburken), Luisa Schweikert (Oberkessach), Marlon Sebert (Götzingen), Noah Spiecker (Mosbach), Lana Trajkovski (Sennfeld), Romy Traska (Neudenau), Sophie Trunk (Lohrbach), Louis Uhrig (Auerbach), Julia Vogel (Leibenstadt), Sarah Vonau (Neckarburken), Joschua Walz (Unterwittstadt) und Janus Wolf (Oberwittstadt).